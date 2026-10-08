Pohlmann – Beweggründe

Nach weit über zwanzig Jahren im Musikgeschäft traut sich Ingo Pohlmann mit seinem achten Album etwas. Denn er hat „Beweggründe“ per Crowdfunding finanziert und über seinem kleinen eigenen Label veröffentlicht. Bekannt wurde Pohlmann mit dem Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ und dieser liebenswerte Ohrwurm entzückt einen auch heute noch.

Ganz so charmant gehen die neuen vorliegenden elf Lieder einen nicht ins Gehör. „Beweggründe“ hat keine Sommerhits und ist eher eine Herbstplatte. Bei den Texten zeigt sich der Musiker nachdenklicher und so sind die Texte auch mal dass man irgendwie schlucken muss.

Ein Beispiel ist „So an Dich gewöhnt“ wo er an seinen Eltern denkt, und wie schnell die gemeinsame Zeit davon fliegt. Das ganze wird dann auch sehr melancholisch und intim vorgetragen mitsamt Streicher, dass muss man die Tränen schon arg zurück halten. Auf „Beweggründe“ hört man einen Musiker, der in einer neuen Phase des Lebens angekommen ist. Die eigenen Eltern werden alt und man denkt über Chance nach, die man ungenützt hat liegen lassen. Aber auch das man noch Träume hat und das Great Barrier Reef nochmal sehen möchte. Liebeslieder gibt es auch, wie „Du kannst Dir meiner Liebe sicher sein“ oder „Easy sein“.

Auf „Beweggründe“ erlebt man Pohlmann viel tiefgründiger aber auch verletzlicher als zuvor und dass steht ihm auch gut zu Gesicht. Sommerhits dürfen erst einmal andere schreiben.

Erschienen bei: Pohlmann



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