Norlyz – Älven

Die Band Norlyz hat sich im Sommer 2022 in Berlin gegründet und brachte im Folgejahr die erste LP „First Dawn Of Planet B.“ heraus. Damals klang der Sound des Quartetts schon ziemlich reif und eigenständig.

„Älven“ ist das neuste Werk der Haupstadt-Band und noch ausgefeilter geworden. Wobei die Band schon immer clever Musik verbunden hat. Philipp Püschel, Lasse Golz, Gábor Hartyáni und Paul David Heckhausen verbinden Bläser, Cello, Synthesizer, Handpan und Percussion mit elektronischem Sounddesign. Dabei wird improvisierter Jazz mit globalen Sounds klischeefrei vermengt. Dazu gibt es elektronische Klänge und technoide Strukturen, und dadurch entsteht auch Dynamik.

Beim Opener „Galata“ gibt es auch noch Bläser, und in solchen Augenblicken fühlt man sich auch an den Crossover von Meute erinnert. Nur dass Norlyz nicht das Ziel haben, mit dem Sound zum wilden tanzen animieren zu wollen. Dennoch ist die Musik mitreißend und gerne auch ein echtes Füllhorn. Ebenfalls auffallend ist, dass die meisten der zehn Songs gerne länger sind und dabei einen Sog entwickelt und sich dennoch immer wieder dezent häuten und verändert.

Erschienen bei: Norlyz Music

https://norlyz.bandcamp.com/