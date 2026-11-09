Andrew Collberg – Hi Hopes

Es ist schon 13 Jahre her dass wir an dieser Stelle über Andrew Collberg nur lobende Worte gefunden haben. Damals erschein sein drittes Album und mittlerweile ist mit „Hi Hopes“ sein siebtes draußen. Die anderen waren auch schöne Werke nur lagen diese mir nicht vor.

Man merkt dass der Wahl-Kölner noch immer feinfühlige Arrangements erschaffen kann und dadurch entstehen feine Indie-Pop Hits. Dabei sind die Stücke gewohnt vielschichtig und immer auch saftig arrangiert. Was auch daran liegen kann das Andrew Collberg, in Schweden geboren ist und lange Zeit in Tucson / Arizona gelebt hat. Dann ist er in Köln gelandet und hat die ersten Platten bei einem Französisch verliebten Label namens „Le Pop Musik“ herausgebracht.

Durch diese Orte hat er vielleicht die Liebe zum Detail sich angeeignet. Es ist oft verspielt und dennoch ungemein ernsthaft dabei und oft gibt es auch viele sphärisch Klangwelten. Doch auch diese bleiben kompakt, so dass man die Melodie immer wieder finden kann. Mal sind die Songs sonnige Gemüter, mitsamt smarten Electro-Pop wie „Luxury Apartments“ und die beiden Teile von „Love Ain´t Free“ sind herrlich zerfließender Synthie Pop, der auch von Sebastian Tellier stammen könnte.

Selten nehmen die Songs richtig Fahrt auf. „Why, Why Why“ ist am ehesten dran, wobei man eher sagen muss das hier die Wendung beeindrucken und der Honky-Tonk-Sound. Manchmal sind die Arrangements auch ein wenig schief, wie „Light In The Dark“ , bei denen Handclaping zwar den Rhythmus vorgeben, aber im Hintergrund es ordentlich schief schlurft. „Hi Hopes“ ist eine Platte bei den man auch nach mehreren Durchläufen immer etwas entdecken kann.

Dabei ist Andrew Collberg es wieder gelungen ein tolles Album aufzunehmen, welches in der Tradition von solchen Freigeistern wie Gruff Rhys oder Tuung.

Erschienen bei: Papercup Reccords

https://andrewcollberg.bandcamp.com/album/a-modern-act-album