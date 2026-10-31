Girls In Hawaii – Eldorado

Als Band in heutigen Zeiten zu überleben ist schon eine Herausforderung. Per Streamingsdienst verdient man nichts und die Menschen die sich noch eine Platte zulegen, gleichen es nicht aus. Deswegen muss man über Tourneen also das Geld reingeholt werden. Doch das ist heute auch nicht einfach, denn das kostet Geld, welches auf die Zuschauer umgewälzt werden muss, was der Fan aber auch nicht leisten kann.

Deswegen bekommt man manchmal nicht mit, dass auch mal eine geliebte Band von der Bildfläche verschwindet. Bei Girls In Hawaii hatte ich auch die Befürchtung dass sie sich aufgelöst haben. Ihr letzter Langspieler „Noctune“ erschien vor neun Jahren, aber die Pause hat einen traurigen Grund. Ihr Schlagzeuger Denis Wielemans starb 2010 bei einem Autounfall in Brüssel und ihr Manager verstarb 2022. Da muss man sich erst einmal sammeln und die oben genannten Widrigkeiten machten es halt auch nicht einfacher.

„Eldorado“ ist ihr Comeback-Album und das siebte der Band-Geschichte und unter diesen Voraussetzung fragt man sich wie diese Platte klingen mag? Auf jeden Fall haben Girls In Hawaii nichts verlernt und auch führen sie belgische Tradition fort, gekonnt Indie Musik zu machen. Die Gitarren sind noch da, aber sie kommen auch mal anders daher. Beim Opener „Is It Happening Right Now“ begegnet man zwar kraftvolle Gitarren aber der Song hat auch Vocoder Gesang, Disco und Funk in sich. Die Band zeigt das Indie-Musik vielseitig sein kann.

Da gibt es süßlichen Pop, wie bei „Angels“ und auch geschlurfter Wall of Sound „Drifting In The Summer Rain“ oder warme Melodien für den verregneten Herbsttag „Life Is So Fucked Up“. Auffallend ist dass die Melodien diesmal schwerer zu greifen sind und nur selten offensichtlich sind, wie beim Titelstück. Und „Not Your Fault“ ist ein smarter Indie-Pop mit einer Portion Soul. Wenn man das bemerkt hat, dann ist „Eldorado“ eine gelungene Platte und man freut sich das Girls In Hawaii wieder da sind.



Erschienen bei: Capitane Records



https://girlsinhawaii.be/