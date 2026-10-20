Punk Life Balance – Punk Life Balance

Punk Life Balance ist ein schönes Wortspiel und auch irgendwie ein lustiger Gedanken dass man sein Punk – Life Balance im Ausgleich hält. Punk Life Balance ist auch eine Band aus Köln, die wider erwartet nicht den wildesten Punk spielen. Kaum Rotz und angestachelter Rotz-Attitüde. Das kann man auf ihren schlicht „Punk Life Balance“ betitelten Album hören.

Viel mehr verbinden sie Post-Punk, der aber selten sehr stoisch und dunkel daher kommt, mit Indie-Rock. Manchmal, wie bei „Der Mann“ kann man auch musikalisch auch Hamburger Schule wie Blumfeld erkennen und wenn es zugänglicher zugeht ist auch Selig vorhanden. Die Songs sind nicht immer eingängig, können aber hymnisch sein, wie das Schlusslied „Du spielst auf Zeit“.

„Sicher, Micha?“ ist dann schöner Indie-Rock, der einen guten Gitarren-Sound bereithält. Im Text geht es um das gefährliche Halb und Nichtwissen, welches die sozialen Netzwerke durchfluten und den klassischen Diskurs vergiften. „Immer“ und „Hätte“ sind dann kompakter Post-Punk der kantig und kraftvoll daher kommen.

Man muss aber gestehen dass ansonsten die Songs auf „Punk Life Balance“ nicht ganz so schnell zünden wollen. Vielleicht hat man im Hinterkopf immer die wilde Punk-Keule erwartet.

Erschienen bei: Rookie Records

https://punklifebalance.de/