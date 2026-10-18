The Womack Sisters . The Womack Sisters

Bei nur wenigen Acts passt, der Hinweis dass ihnen die Musik in die Wiege gelegt wurde, als bei The Womack Sisters. Denn der Großvater ist kein geringer als Soul-Legende Sam Cooke, der Onkel ist ebenfalls in diesem Genre beheimatet und ist Bobby Womack. Die Eltern „Womack & Womack. hatten im Jahr 1988 einen tollen Pop Hit namens Teardrops“.

Von daher ist es nicht verwunderlich dass die drei von The Womack Sisters auch sich dem Soul zugewandt fühlen. Auch ist es keine große Verwunderung dass Zeimani, Zekkujcha und Zekuumba den Soul der alten Glanzzeit von Labels wie Motown oder Hi-Records verehren. Also Musik wo jede Menge große Gefühle freigesetzt werden und bei dem die Instrumente noch analog eingespielt wurden. Gerne stimmen die drei Schwestern große Balladen ein und dennoch gibt es auch andere Lieder.

„If I Let You“ ist dann smarter Boogaloo, der herrlich sanft aber gewaltig groovt. „Laughter and Tears“ hat eine schöne Wucht und könnte, mit anderen Arrangements auch als aktueller R´n´B sein. Auffallend ist das bei den ganzen Songs immer etwas leichtes mitschwingt und das obwohl die Arrangements immer gewichtig sind.

Dazu muss man auch feststellen das alle drei Womack Schwester unglaubliche tolle Stimme besitzen und dabei hat jede ihre eigene Klangfarbe und funktionieren zusammen auch super. Kernstücke wie „You Went Away Too Long“ haben eine tolle Dynamik und klingen als hätten Destiny Childs einen mutigen The Supremes Song aufgenommen. Da ist auch die Brücke, denn drei Womack Sisters haben vor diesem Debüt auch Songs für Rapper The Game und B.O.B. geschrieben.

Erschienen bei: Daptone Records

https://www.thewomacksisters.com/