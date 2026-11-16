Larsen klingt wie ein skandinavischer Act, doch damit liegt man falsch. Larsen ist eine italienische Band, die es schon seit Jahren existiert. „Decalcomania“ ist bereits das 20 Album und auch bei diesem zeigt sich die Gruppe noch nicht milde.

Noch immer besteht das Interesse daran die Musik experimentell klingen zu lassen und sich auch nicht festlegen zu müssen. Die fünf Stücke die alle zwischen fünf bis zehn Minuten lang sind, zeigen sich somit vielseitig, fordern aber auch den Hörer etwas ab und fordert eine gewissen Konzentration. Es gibt weitläufige Ambient Stücke und fußläufige New Wave und Post-Rock Augenblicke. Dann taucht auf einmal Dub-Fragmente auf es ist auch ein bisschen elektronisches zu finden. Richtig Still wird die Musik nie, aber es gibt auch keine Noise-Eskapaden.

Larsen achten eher darauf dass die Arrangements erkennbar und verständlich sind. Dabei dürfen sich aber die Songs aufbauen. Dabei ist jedes Eigenständig und funktioniert alle und ist ein eigener kleiner Kosmos. Somit findet man auf „Decalcomania“ keine Songsammelung sondern eher musikalische Experimente.

Erschienen bei: Erototox Decordings



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