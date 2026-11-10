Get Well Soon – Seance

Grundsätzlich hat es Konstantin Grooper nicht nötig für seine Musik, KI zu verwenden. Trotzdem sollte „Seance“ mit dieser neuen Technik entstehen. Doch das Vorhaben scheiterte, aber ein Diskurs über KI ist geblieben. Zudem ist auch „Seance“ dann auf klassischer Art und Weise entstanden und Get Well Soon versteht sein Handwerk und so ist auch sein zweites Album in diesem Jahr gelungen.

Das neue Werk ist auch ein Konzeptalbum und es handelt von der Mitte des Lebens und das passt den Konstantin Grooper ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Wobei die Klugheit und die Weisheit hatte er musikalisch schon seitdem er als Get Well Soon 2008 sein großartiges Debüt „Rest Now Weary Head You will Get Well Soon“ veröffentlichte. Auch diesmal ist die Komponierkunst eindrucksvoll, aber es ist auch ein wenig anders.

Der Sound ist spürbar düsterer und dockt ganz charmant an Gothic an und deshalb heißt ein Stück dann auch „Goth 101“. Wobei es natürlich nicht klassischer Gothic Sound, es trägt noch immer die Handschrift von Get Well Soon. Es ist immer erhaben und wunderbar vielseitig Arrangiert. Überall ist es glanzvoll ausstaffiert und ist wie gewohnt auch cineastisch gestaltet. Zudem hat er auch orchestrale Arrangements und dennoch gibt es feine ungewohnte Nuancen. Es gibt Dream-Pop aber das Ganze mit klaren Konturen und auch findet man leichte Krautrock-Anleihen.

Dazu singt und betreibt er gekonntes Crooning und auch seine Schwester singt auf diesem Album mit, was ja auch schon Tradition hat. Ebenso wie die ganzen Klangkathedralen, die Konstantin Grooper hier wieder zuhauf aus den Boden schießen lässt. KI hat „Seance“ nun wirklich nicht gebraucht, denn Konstantin Grooper ist der Technik noch meilenweit voraus.

Erschienen bei: Scarlet Beast Records



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