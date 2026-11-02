Various Artists – Soulport Universe Vol.1

Bei dem Soulport geht es weniger um die Perfektion als um den perfekten Moment. Zumindest könnte man dieses über dieses in Frankfurt am Main gegründete Label sagen. Es wird auf Authentizität geachtet, und die kann auch im Partykeller der Oma entstehen. So hat es sich wirklich seinerzeit zugetragen, bei Aufnahmen zu der ersten EP von Miles King.

Nun gibt es die erste Compilation der kleinen Plattenfirma aus Hessen, namens „Soulport Universe Vol.1“. Fast vier Jahre Aufnahmesessions stecken dahinter. Die Räumlichkeiten sind immer noch herrlich unkonventionell, und es wurde viel improvisiert. Matratzen dienten als Akustikmaßnahmen, Gartenstuhl-Sitzmatten wurden zur Lautsprecherkabine. Man arbeitet mit den einfachsten Mitteln, dabei sind dann viele perfekte Momente eingefangen worden.

Davon gibt es viele, oder besser gesagt, sind alle 14 Songs gelungen und atmen den klassischen Soul der Golden Era der sechziger und frühen siebziger Jahre von Stax, Motown und Hi Records. Dabei geht es auch herrlich vielseitig zur Sache. Psychedelischer Jazz-Funk mit Wah-Wah-Gitarren wie „Dust & Gravity“ von The R.S.U.s, aber auch schmissige Funk-Soul-Tanzhits wie „Searching“ von Tommie Harris. Klassische hingebungsvolle, schmachtende Balladen wie „All That Matters To Me“ von Carlton Jumel Smith und auch große Klangwände mit himmlischer Melodie wie „I´m So Glad“ von Elif Batman & Miles King hat diese Werkschau im Repertoire.

Mittlerweile ist das Studio auch komfortabler ausgestattet, und aus Musikern ist eine richtige Label-Familie geworden. Weshalb auch die ganze Soulport-Familie trauerte, als 2025 Tommie Harris verstarb.



Erschienen bei: Soulport



https://www.soulportrecords.com/