Luna Soul – Second Nature

Letztes Jahr haben Luna Soul ihr Debüt „First Move“ herausgebracht und das fiel auf fruchtbaren Boden. Radiosender wie Deutschlandradio Kultur, Radio Eins oder der NDR spielten Stücke von diesem Duo, bestehend aus der deutschen Sängerin Lisa Michele Lietz und dem spanischen Gitarristen Jordi Arnau Rudio. Zudem waren sie in den letzten Monaten häufig unterwegs und gaben Konzerte an vielen Orten Europas.

Dass sie Erfolg haben, ist leicht erklärbar, man muss sich nur die Musik anhören. Diese ist auch auf dem Nachfolger „Second Nature“ gleich geblieben. Es ist eine gelungene Verbindung von schillernden Disco-Grooves, warmen analogen Synthesizern und dem gefühlvollen Gesang. Edas. Das zusammen klingt ungemein eingängig nach farbenfrohem Pop und ist dennoch verführerisch tanzbar.

Dabei haben die vorliegenden zehn neuen Lieder die Kraft, sich in der Nachmittags-Sonne genauso zu entfalten wie im nächtlichen Wohnzimmer. Man kann dazu luftig am Strand tanzen und ihnen genauso im Ohrensessel lauschen. Dabei schwingt immer eine angenehme Leichtigkeit mit, und die gefühlvollen Melodien schaffen Vertrautheit. Doch die Musik nutzt sich nicht ab, sondern festigt sich nach jedem weiteren Durchlauf immer mehr.

Einen Song dabei hervorzuheben ist schwer, denn alle sind kleine Hits, die man sofort schätzt. Alle zusammen funktionieren aber auch gekonnt als Team, und so ist „Second Nature“ dann ungemein stimmig.

Erschienen bei: Legere Records

https://www.lunasoulmusic.com/