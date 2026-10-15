Serquei Spoutnik – Transcend
Serquei Spoutnik klingt wie ein klischeehafter russischer Partysänger, doch der Mann mit diesen Namen stammt aus Le Mans in Frankreich. Vor sechs Jahren brachte er in digitaler Form sein erstes Album „Subject, Verb, Complement“ heraus. Danach hatte man das Gefühl dass er der Musik abgeschworen hat, denn danach kam nichts mehr heraus.
Jetzt gibt es den Nachfolger ihres Debüt „Transcend“ und dieses hat zwei Songs mehr und so kommt diese auf sieben Songs. Musikalisch hat es Genre-mäßig auch etwas zu bieten. Es ist Synthie-Pop mit Melancholie, Dream-Pop der sich sein Platz sucht und manchmal trägt der Sound dick auf und dann ist es schon Ambient-Sound was hier geboten wird. Das ganze zusammen ist dann elektronischer Pop, mit schwer auffindbaren Melodien. Das heißt nicht dass es diese nicht vorhanden sind, aber sie sind nicht sonderlich auf Pop und Gesten ausgeprägt.
Aber es sind Melodien da und wenn sie meistens auch eher ein wenig verträumt daher kommen und der Gesang ist meist mit dem Vocoder verfremdet. Wobei dieses Stilmittel auf „Transcend“ erstaunlich gut passt und bei einem Lied wie „Top Down Daddy“. Dieser ist offensiv und hat eine schöne Synthie-Fläche und der Gesang sorgt für ein heimisches Gefühl. Doch in den meisten Songs bleibt die Musik von Serquei Spoutnik doch ein wenig abstrakt und dennoch ist die Tür zur Zugänglichkeit immer offen.
Erschienen bei: Self Released