

Man munkelte es schon im Vorwege, dass das zweite Album von Gurriers größer sein wird als das Debüt „Come and See“. Die Vermutung kann man bestätigen und man kann der Aussage noch ordentlich ein paar Schippen an Begeisterung drauf packen. „Nobody´s Coming To Save You“ ist die zweite Platte der Band aus Dublin und bereichert das Genre Post-Punk ungemein.

Denn ihre Variante ist zu einem richtig laut und lärmend und zudem brachial wie kaum eine andere Band. Vielleicht waren die ersten Gehversuche von Fontaines D.C mit einer ähnlichen Wucht ausgestattet. Der Einstieg und zudem Titelstück fängt zwar mit geordneten Bass , Gitarre und Schlagzeug-Schema an, aber der Sound wird dann doch dichter und massiver bis zum Ende wo es richtig zornig wird. „Party Lines“ ist schon von Beginn an, unglaublich druckvoll und dennoch gibt es mitten drinnen immer Tempowechsel.

„Nothing Happens Twice“ ist ein echter Wüterich, bei dem sich der Noise staut und der Gesang ist richtig voller Krawall. Aber Gurriers sind auch eine Band die eine ungemeine Dichtheit aufbauen könne und zudem Dunkelheit aufzubauen. „Drones“ ist ein Song, bei dem am Anfang nur sehr sanfte Drone-Sounds zu hören sind. Nach und Nach aber entwickelt sich der Song und dann ist es rabenschwarz und dieser Song würde auch wunderbar auf Alben von Black Rebel Motorcycle Club passen.

Bewundernswert ist auch die Tatsache dass die Iren auf ihr zweites Album so selbstbewusst daher kommen. Zudem kommen sie so daher dass sie keine Kompromisse eingehen und den Hörer dieses Monster namens „Nobody´s Coming To Save You“ einfach für die Füße rotzen. Da verwundert es nicht, dass dieses Werk von den Idles Musiker Mark Bowen produziert wurde.



Erschienen bei: PIAS / Rough Trade

https://gurriers.net/