2012 waren Django Django einer der angesagtesten Bands und das lag an ihrem Debüt „Django Django“. Bei diesem Debüt waren im Booklet die Einflüsse der Band aufgelistet und diese war recht groß und dass erstaunliche war, dass man auch jeden erwähnten Act irgendwie dingfest machen konnte. Das Album war dann „Platte des Jahres“ im Musikexpress.

Wie oft bei solchen Hochjubeln ist die Fallhöhe doch recht beachtlich und so konnten Platten wie „Born Under Saturn“ nur schwächer wahrgenommen werden. Dabei war dieses Album doch anständig sprudelte, nur nicht so voller Ideen. „Doveland“ ist nun die neuste und sechste Langspielplatte. Es ist eines der besten der Band und das aus einem Grund, der genau im Gegensatz zum tollen Debüt steht.

Bei „Doveland“ sprudeln die Ideen nicht über wie ein Topf mit Popcorn. Dabei ist die Geschichte zu dem Album doch sehr vom Mythos betrieben. Im mittleren Westen soll es ein Ort namens „Doveland“ geben, der auf keiner Karte zu finden ist. Doch die Geschichte ist im Internet ein Mythos.Die Band wollte einen Film zu dieser kuriosen Geschichten drehen, daraus ist nicht geworden.

Aber eine ganze Songsammelung ist zustande gekommen. Die vorliegenden zwölf Songs sind dann wunderbar seltsame Lieder geworden, die zwischen leicht schrägen Indie-Pop und stimmigen Folk pendeln. Dabei gibt es richtige mitreißende Hits, wie dass Schlußlied „Feel Alright“ und Folk-Juwelen wie „Indigo Road“ bei dem selbst Bon Iver staunen würde. In anderen Momenten ist die Musik auch dicht an Erland Öye und seinen The Whitest Boy Alive, wie „Meteorite“ oder „Year Of The Snake“. Und in einigen Momenten, wie dass schiefe Streicher-Indie-Pop-Wunder „Still Life“ gehen den Briten doch die Pferde durch.

Erschienen bei: Clouds Hill

https://www.djangodjango.co.uk/