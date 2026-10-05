Grandmas House – Baby You´re a Winner!

Vor fünf Jahren haben Grandmas House gleich zwei Stücke herausgebracht. Sogar richtig auf Vinyl waren diese erhältlich, doch dann war einige Jahre nichts mehr von ihnen zu hören. Letztes Jahr schoben sie noch eine EP nach, die sie einfach nach ihrer Band benannt haben. Nun, ist es soweit, das Quartett hat mit „Baby You´re A Winner“ ihr Debüt herausgebracht.

Gegenüber den besagten drei vorherigen Veröffentlichungen, sind die meisten Songs auf diesem Album nicht mehr ganz so ungeschliffen. Zwar sind die zwölf Lieder zugänglicher, aber meistens immer noch rau genug um spannend und packend zu bleiben. Musikalisch kann man die britische Band auch nicht einordnen, Post-Punk ist vielleicht die auffallendste Richtung. Aber man hört auch Grunge, Garage und Alternative-Rock und man muss auch zugeben dass es der Platte gut tut. Denn es ist abwechslungsreich.

Mal hört man die frühen tanzbaren The Strokes („DOG“) ,mal ist es lieblicher Indie-Pop vom Schlage Haim („Blue Oblivion“) und bei „Next Big Hit (Choo Choo)“ drehen Grandmas House ihre Runden irgendwo zwischen White Stripes, Jon Spencers Blues Explosions und L7. Vor allem die letzte Referenz passt hier treffend, denn der Gesang von Yasmin Berndts ist markant heiser und erinnert an die von Donita Sparks.

Zudem bestehen sowohl L7 und Grandmas House ausschließlich aus Frauen. Auch haben Grandmas House auch zwei Sängerin und die zweite bei Grandmas House Poppy Dodgson hat als klugen Gegensatz eine helle, fast liebliche Stimme. Ansonsten kann man die beiden Bands nicht vergleichen. Das liegt vor allem daran das Grandmas House wesentlich breiter aufgestellt sind und es ist mal laut rockend ist und dann auch perlende perfekte Indie-Rock Balladen wie „Spring“.

Grandmas House ist mit „Baby You´re A Winner“ ein kluges und vielseitiges Rock-Album gelungen, welches aber nicht einen Moment irgendwelche Klischees bedient. Lohnt sich!



Erschienen bei: Brace Yourself Records

https://www.grandmashouse.co.uk/