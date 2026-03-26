The Wave Pictures – Gained / Lost

Eine gewisse Ähnlichkeit zu „Exil on Main St“, von den Rolling Stones kann man beim neuen Album „Gained / Lost“ von The Wave Pictures schon erkennen. Zum einen ist das Cover-Motiv ähnlich, aber beide Alben sind bei der jeweiligen Band, Klassiker in den umfangreichen Diskographien.

Wobei es schon mutig ist, ein Album als Klassiker zu titulieren, welches gerade ein paar Wochen draußen ist, gegenüber dem 1972 erschienen Doppel-Album. Zudem ist die Entstehungsgeschichte nicht von schwitzigen Kellergewölben und Drogen und Alkohol-Exzesse geprägt. Aber „Gained / Lost“ zeigt dass The Wave Pictures weg ist von dem ungestümen Sound.

Man kann sagen dass die britische Band erwachsener und reifer geworden. Wenn man so etwas meistens liest bedeutet dass dafür die Spielfreude Adieu gesagt hat. Das ist aber bei dieser LP nicht der Fall. Im Gegenteil, wer bei dem Jangle-Pop „The House Painted Blue“ nicht ein breites Grinsen ins Gesicht bekommt, bei dem stimmt etwas nicht. Ja, Jangle Pop ist ein wichtiger Bestandteil dieser Musik und so sind Belle & Sebastian, BMX Bandits oder auch The Go-Betweens nicht weit. Manchmal gibt es Post-Punk, wie bei „You´re My Patient Now“.

Einer der Hauptbestandteil der Musik ist aber Indie-Folk, denn The Wave Pictures schon seit Jahren immer perfekter zurecht schleifen. Hier gelingt es in einer herrlichen Schönheit. „Sparkles“ ist so ein Song, bei denen Neil Youngs Platte „Harvest“ sicherlich Pate gestanden hat. Das Titelstück ist durchaus ähnlich, nur dass hier die Gitarre kraftvoller gespielt wird und man auch The Allman Brothers heraushören kann.

Man stellt schnell fest, dass dieses Album musikalisch eigentlich auch in jedem anderen Jahrzehnt hätte heraus kommen können. Vielleicht kommt daher der vorschnelle Bezeichnung als Klassiker. Aber nichts anderes ist „Gained / Lost“ von The Wave Pictures geworden und ihr bestes Album.

Erschienen bei: Bella Union / Bertus



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