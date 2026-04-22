Fcukers – Ö

Wenn man sich Jahrzehnte mit Musik beschäftigt, dann stellt man natürlich fest, dass fast jedes Genre ein Revival feiert. Dann kommt irgendwann wieder ein Genre zurück, dass man schon oft gehört hat und es auch schon gedanklich et Acta gelegt hat. Man lässt sich dann nur schwer begeistern. Anders ist es bei jungen Menschen, die feiern diese Genres dann als Hype und lassen sich bindungslos mitreißen. Man merkt dass Musik meist den jungen Menschen gehören sollte.

Der Musiker Jackson Walker Lewis und Sängerin Shanny Wise lösen mit ihrem Debüt „Ö“ gerade eine Welle der Begeisterung aus und hauchen dem House und Ravesound der späten Neunziger und Nuller Jahren wieder neuen Atem ein. Klar, es ist ein Revival und dennoch gelingt es dem New Yorker Duo, es nicht wie eine Kopie klingen zu lassen. Sie transportieren, es ins Hier und Jetzt und klar gibt es Referenzen nur sind diese nicht offensichtlich. Dabei ist der Sound bratzig und bei „Beatback“ auch stoisch.

Bei „L.U.C.K.Y“ ist es House-Music, der wie ein Hybrid aus Moloko und Basement Jaxx klingt und „Shake It Up“ ist Euroclash gepaart mit Donna Summer. „I Like It Like That“ ist House-Musik, die eingängig ist und den Hedonismus ausgiebig freisetzt. Bei „TTGF“ hört man Bass, Dub und Reggae-Sounds und auch das bereitet Freude. In den ganzen Stücken schwebt zudem immer eine herrlich unbedarfte Herangehensweise und auch ein Do-It-Yourself-Charme. Trotzdem oder genau deshalb funktionieren die Lieder ganz wunderbar.

Als Album wirkt es manchmal ein wenig lose, aber wenn man die Lautstärke aufdreht, dann wird man mitgerissen und dann begeistert einen „Ö“. In diesem Moment versteht man dann auch den Hype.

Erschienenen bei: Ninja Tune



https://fcukers.bandcamp.com/