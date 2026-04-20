Engin – Sag mir Almanya

„Sag mir Almanya“ ist ein ungewöhnliches Album geworden, was daran liegt dass die Band Engin hier etwas macht was noch immer selten ist und eigentlich schon öfter hätte passieren dürfen. Denn Frontmann und Namensgeber Engin Devekiran singt auf dem neuen Album „Sag mir Almanya“ neben in der deutschen Sprach auch zum ersten mal auf türkisch.

Das verwundert bei der langen Geschichte von Migration und die vielen Generation die hier schon leben. Doch freuen wir uns dass das Trio aus Mannheim hier Pionier-Arbeit leisten. Zumal es erstaunlicherweise sehr passend klingt, dass in zwei Sprachen gesungen wird.

Dazu kommt, dass Egine in ihrer Musik sich auch nicht einfach auf simplen Gitarren—Indie Sound beschränken. Es gibt psychedelische Ausflüge, die aber nicht überladenen wirken und auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Gerne widmet sich Engin auch um ihre anatolischen Wurzeln und verbindet dieses mit dem besagter psychedelischer Ausrichtung. Bei „Bu Gece Kül Oldum“ wächst es dann zu einem richtig kraftvollen Rocksound heran. Manchmal schaffen sie es auch dass die Songs wie „Dopamin“ einen Groove haben, wie man es von Bands wie Bilderbuch kennt. Wobei das Lied auch ordentlich krachig ist.

Wo die Wurzeln herkommen kann man klar erkennen, wobei sie nicht zwingend neu sind. Gerne ziehen Songs wie „Aman Avci Vurma Beni“ aus den siebziger Jahren, als viele Einwanderer noch sehnsuchtsvoll sich nach ihrer Heimat sehnten. Dabei geht es Klischeefrei zu und deswegen ist die Musik auch so spannend. Engin beweisen Mut zweisprachig zu singen und überwinden damit Barrieren und verbinden zugleich.

Zudem ist „Sag mir Almanya“ ein mitreißendes und voller Spielfreude trotzendes Album geworden.

Erschienen bei: Engin / Recordjet

https://www.instagram.com/engin.muezik/