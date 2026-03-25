Gluecifer – Same Drug New High

Mitte der Neunziger erspielten sich Glueciffer die Position einer der Speerspitzen-Bands des Skandinavischen Rock´n´Roll. Hinreißend und energie-geladen waren ihren geradlinigeren Rock-Songs. 2005 löste sich die norwegische Band auf um zwölf Jahre später ihr Comeback zu verkünden.

Tour-Luft haben sie seitdem geschnuppert und dennoch haben die Fans etwas vermisst. Denn ein neues Album haben Gluecifer nicht herausgehauen. Dieses ist kürzlich erschienen und trägt den Namen „Same Drug New High“. Verlernt haben sie nichts und der Opener „The Idiot“ beweist es. Das Schlagzeug bekommt den Vortritt und liefert das Intro. Danach heulen die Gitarren auf und präsentieren danach puren Rock´n`Roll und Sänger Biff Malibu hat so viel Power, wie früher.

Man merkt dass bei diesem Comeback alles stimmt, denn man hat das Gefühl als hätten sie nie 21 Jahre Pause zwischen dem letzten Album gemacht. Auch der zweite Song und zugleich Titelstück bedient die Fanherzen und hat noch ein amtliches Gitarrensolo zu bieten. „Armadas“ ist gelungener Punk-Rock mit einem tollen Refrain, bei dem man die Fäuste in die Luft schwingen kann. Man kann jeden Song erwähnen und es sind alles Highlights und man kann nichts bemängeln.

Gluecifer liefern genau das ab, was die große Fanschar sich wünscht. Man mag vielleicht dieses Vorgehen kritisieren, doch sind wir mal ehrlich man will bei Comeback-Platten sich wünscht. Nämlich 100% von der Band und nichts anderes machen Gluecifer auf „Same Drug New High“.



Erschienen bei: Steamhammer



https://www.gluecifer.net/