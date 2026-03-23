Mitski – Nothing´s About To Happen To Me

Mitski kann es nicht lassen, denn seit ihrem Debüt „Lush“ vor 14 Jahren hat sie immer wieder neue Alben veröffentlicht. Dabei hadert die Musikerin immer mit dem Musik-Business und zudem mit ihrem heldenhaften verehrten Status.

Dieser entstand 2018 als sie ihre LP „Be The Cowboy“ veröffentlichte und dieses zu einem der Indie-Alben dieser Generation wurde. Seitdem bringt sie (trotz des hadern) immer Alben heraus, die grandios sind und auch einzigartig. Zudem sind die Alben dann auch gerne unterschiedlich. „Nothing´s About To Happen To Me“ ist ihr achtes Album (das Live-Werk aus dem letzten Jahr nicht einberechnet) und macht da keine qualitative Ausnahme.

Es wirkt mit sich zufriedener und hat dennoch genug liebenswerten Spleens. Zum eine geht es in ihren Texten um Tod und Vergänglichkeit aber auch oft um Katzen. Musikalisch ist es auch besonders schön arrangiert. „Rules“ kommt mit schönen Bläsern daher und hat schon ein wenig Vaudeville-Klang in sich. „Rulse“ bewegt sich im gleichen Genre und trotzdem hat es eine Mitski-DNA.

Bei dem Album-Vorboten „Where ist my Phone“ erlebt man rockige Arrangements, aber ebenso eine liebliche Melodie. Dabei geht es im Text darum dass sie ihre Schwester von sonderbaren Eindringlingen beschützen will und so zerfasern die Arrangement dann zum Ende hin ins psychedelische. Bei „If I Leave“ hört man teilweise richtige Noise-Momente und dabei vergisst sie aber nicht den Song. Das textliche beklemmende „Dead Woman“ kommt mit leisen Tönen und Streichern daher und dennoch hat dieser Song eine Grandezza die nur so von Mitski kommen kann.

Jeder der elf Songs ist ein Unikat und man bleibt gespannt beim Hören. Sicherlich hat man schon bei vorherigen Platten gesagt dass es das beste Album von Mitski ist, aber diesmal stimmt es.



Erschienen bei: Dead Oceans / Cargo