Huah! – Ich möchte auf deinem Plattenteller liegen (1988 – 1992)

Die aktive Zeit von Huah!, war in der Tat von 1988 bis 1992, danach hat die Band nichts mehr veröffentlicht. Gegründet hat sich die Band um Krnarf Rellöm irgendwann Mitte der Achtziger Jahre und irgendwo in Dithmarschen. Beides Koordinaten die ungünstig sind, für eine perlende Karriere im schillernden Pop-Geschäft. Wobei Huah! In der aktiven Zeit und in den wichtigsten Augenblicke Ihrer Karriere dann doch in der Hansestadt Hamburg entstanden.

Dennoch war es Mitte bis Ende der Achtziger Jahre ungewöhnlich und verpönt, Musik mit der Muttersprache zu machen. Kein Wunder, die Neue Deutsche Welle war zu diesem Zeitpunkt tot und alle Protagonisten dieser Zeit erlebten die Schattenseite des Ruhms. Rückblickend war die Gründung von Huah!, damals vielleicht doch sinnvoll. Wären sie fünf Jahre zuvor gegründet worden, wären Knarf Rellöm unter die Räder gekommen und ein profitgieriger Produzent und ebenso ein Manager hätten daraus eine lieblose NDW Kapelle gemacht.

Das bedeutete dass als ihr erstes Album 1990 „Was Machen Huah! Jetzt“ herauskam, irgendwie kaum jemand Notiz genommen hat. Von der Single „Warum ich und mein Mädchen so gerne katholisch wären“, zwei Jahre zuvor ganz zu schweigen. Dabei hat das Debüt Songs dabei, die sich später zu kleinen Klassiker entwickelt haben.

Da wäre „Ich möchte ein Mädchen kennenlernen“ welches einige Jahre später von den Aeronauten ein kleiner Hit wurde. Der „Die 10 Uhr Show“ wurde später von den jungen Tocotronic gecovert. Man bemerkt dass Huah!, damals ihrer Zeit weit voraus waren und ein beeindruckenden Einfluss auf spätere Bands ausgeübt haben. Zudem waren sie sicherlich eine der Vorboten, was ein paar Jahren als Hamburger Schule Geschichte schrieb. Weshalb ihr zweites und letztes Album „Scheiss Kapitalismus“ als einer der heimlichen aber einflussreichsten Platten hierzulande gilt.

Auf diesem finden sich skurrile aber liebenswerte Songs wie „Bauer auf dem Parkdeck“ oder „Hallo Paul“. Musikalisch waren sie tatsächlich schon Hamburger Schule haben aber Referenzen wie The B52s, Jonathan Richman & The Modern Lovers und vielleicht auch ein wenig Die Goldenen Zitronen.

Jetzt ist die erste Compilation von Huah!, namens „Ich möchte auf Deinem Plattenteller liegen“. Dort finden sich 13 Songs die alle wichtig waren für die Band und der Entwicklung des später erfundenen Genres. Diese Zusammenstellung ist aber auch ein guter Zeitzeuge und merkt wie unbeschwert man Musik machen konnte, ohne dass sich gierige PR-Manager sich auf einen stürzen. Es ist mitreißend was man hört und herrlich frei klingend.

Erstaunlich ist auch dass bei Huah! neben Knarf Rellöm auch Hauke Evers (Sonny Motor), Mense Reents oder Bernadette La Hengst tätig waren und später selbst stilprägend wurden.



Erschienen bei: Tapete Records



https://www.tapeterecords.de/artists/huah