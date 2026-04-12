Konzert: Blond am 22.04.26 in der Kieler Pumpe

Die Formation Blond veröffentlichte am 23.05.2025 ihr drittes Album „Ich träum doch nur von Liebe“ und ist damit aktuell auf gleichnamiger Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Nachdem der Großteil der Konzerte in diesem Jahr bereits ausverkauft ist, kündigt die Band nun Zusatzshows für nächstes Jahr an! Die Blondinators können sich auf 14 neue Tourstopps und zwei eigene Open Airs im Sommer freuen – Tickets für die „Ich träum doch nur von Liebe Tour 2026“ und Open Airs gibt es morgen um 12:00 Uhr bei Krasser Stoff und Eventim.

Wer noch nie auf einem Blond-Konzert war, hat nie gelebt. Irgendwann ist noch jede*r in einen Club oder auf ein Festival gestolpert und reingezogen worden in den unglaublichen Sog der Welt von Lotta, Johann und Nina – um beim nächsten Mal schon loud und proud im Glitzeroutfit reinzustolzieren.

Denn bereits nach wenigen Minuten stellt man fest: Ein Konzert von Blond ist eine gottverdammte Messe. Die dazu gehörenden Fangesänge hat man nach anderthalb Runden drauf – und hört auch dann nicht auf, sie anzustimmen, wenn man längst von der Security rausgekehrt wird. Man seufzt süße Popschnulzen mit, während man in ferne Sphären abhebt, man stampft mit dem Fuß zu kämpferischen Hymnen und lässt sich erden. Blond-Songs sind mit angemessener Bitterkeit versehen, haben aber auch immer umarmende Ironie für einen parat, die einen frohen Mutes und siegessicher aus der Messe entlässt.

Jetzt machen Blond am 22.04.26 in der Kieler Pumpe halt. Einlass ist um 19 Uhr und Support-Act ist: Mariybu