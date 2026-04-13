Harry Styles – Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Vier Jahre hat sich Harry Style Zeit gelassen für den Nachfolger von Harry´s House“ und wie jedes Mal geht man mit Skepsis heran um dann positiv überrascht zu werden. Man wird halt immer wieder überrascht, weil Harry Styles es versteht grandiose Pop-Songs zu schreiben. Dabei erfindet er sich auch immer wieder neu.

„Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ ist das vierte Album des globalen Superstars und bei diesem widmet er sich elektronischer Musik. Auffallend ist dass die Produktion ziemlich gut ausgefallen ist, was aber bei einem Star in der Größenordnung nicht verwundert. Aber das gute ist es ist nicht steril geworden, es ist zeitgesitig und dennoch auch innovativ. Meistens mit der Ausrichtung in Richtung tanzbarkeit, wobei er meist behutsam umgeht und es doch sehr sanft daher kommt.

Manchmal sind einige Stücke bezugnehmend auf elektronischem Indie-Pop Musik von Bands wie etwa Hot Chip. Gerne sind einige Song ein wenig unaufgeregt, wie bei „American Girls“ und dennoch ist dieser Song ein Hit. Das ist dann doch Kunst, diese beiden Kriterien zu verbinden. Bei fast jedem Song wird man sanft um den Finger gewickelt und doch haben sie es oft faustdickhinter den Ohren.

„Ready Steady Go“ beispielsweise wirkt sanftmütig und hat dann doch eine große Melodie, Indie-Disco und hat einen tollen Bass-Lauf. „Are You Listing Yet?“ ist dann ein Indie-Gitarren-Pop-Stück, welches fast so charmant ist, wie eines von Phoenix.

„Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ ist facettenreich und hat Slow-Disco Stücke, verehrt Dance-Musik der Nuller Jahre und verwebt es mit Achtziger Jahre Pop-Verständnis von beispielsweise Pet Shop Boys und hat auch Yacht-Pop-Klänge in sich. Dabei versteht es Harry Styles daraus Hits zu machen, die wirkungsvoll sind, aber dabei unaufdringlich sind. Großer Pop!

Erschienen bei: Columbia / Sony

https://www.hstyles.co.uk/