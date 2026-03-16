Various Artists – This Is DJs Choice Vol.6 by 2B Fuzzy & Oonops

Mutig war die Entscheidung 2008 schon, als das Unique-Label eine Compilation ins Leben rief. Schließlich ist es in Zeiten von Streaming es ein Leichtes, eine Playlist zu erstellen. Mit ein wenig Glück geht diese dann viral.

Doch die Macher dieser Serie wollten etwas Exklusives erstellen und dass Musikbegeisterte hier uns geschmackssichere Lieder zusammenstellen. Keb Darge, Marc Hype, DJ Suspect, Eddie Piller und Fräulein Taube haben schon Ausgaben kuratiert.

Jetzt liegt die sechste Ausgabe vor, und auch diesmal wird zwei DJs und Musik-Enthusiasten diese Ehre zuteil, klangliche Leckerbissen auszusuchen. Der eine ist Oonops, der eine Radiosendung auf Brookyln Radio in New York moderiert. Er arbeitete schon mit vielen Künstler und wurde auch schon auf dem Agogo herausgebracht.

2B Fuzzy tobt sich in vielen Bereichen aus. So legt er Musik auf, die sehr breit gefächert ist. Dabei hat er als DJ auch schon einige Acts begleitet und ist reichlich herumgekommen (Tel Aviv, Helsinki…).Mit dieser Erfahrung hat er auch schon eine Compilation heraus gehauen. Zudem schreibt er noch eine monatliche Kolumne im Faze und ist Platten-Promotor. Doch damit nicht genug, denn eine Radioshow im World-Wide-Web namens „Different Drum Berlin“ betreibt er auch.

Qualifikationen haben die beiden zusammen locker genug, und somit die beste Visitenkarte für die Erstellung dieser sechsten Ausgabe von „This Is DJs Choice“. Dabei ist es liebenswert, dass sich die beiden auf 14 Stücke beschränkt haben. Klasse statt Masse, und so sind bis auf Kutimans „Guruji“ alles exclusive Tracks. Der Rest ist entweder zum ersten mal auf schönem Vinyl erhältlich und zwei Stücke sind ausschließlich auf dieser Zusammenstellung zu finden.

Doch am imposantesten ist die Tatsache, dass sie klingt wie eine kleine Weltreise. Arabische und orientalische Klänge treffen auf luftige Afro-Sounds, und als Gegengewicht gibt es saftigen HipHop. Aber auch eine Vorliebe zum Jazz und Beats und eine entspannte Vocoder Version von Roy Ayers Klassiker „Everybody Loves The Sunshine“, hier interpretiert von Speaker Sgt. , haben 2B Fuzzy und Oonops zusammengeführt. Eine sehr abwechslungsreiche Ausgabe, bei der sich alles wunderbar zusammenfügt.

Erschienen bei: Unique Records



www.unique-rec.com