Peter Thomas Sound Orchester – Der Kommissar _- Music from the Original TV-Series (1969 – 1972)

Am 1 Dezember wäre Peter Thomas 100 Jahre alt geworden und zu seinen Lebzeiten war er einer der wichtigsten Komponisten hierzulande. Vor allem mit seinem Sound Orchester hat er wichtige Arbeit geleistet, gerade was Filmmusik angeht.

Er hat sich vor allem einen Namen mit Soundtracks für die Edgar-Wallace und Jerry-Cotton Kinofilmen und unvergessen die musikalische Untermalung von „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“. Wobei er noch für viele anderen Filmen und Serien die Kompositionen übernommen haben.

Zu dem 100 Jubiläum des Bandleader gibt es eine Zusammenstellung zu der legendäre TV-Serie „Der Kommissar“. Das ist auuch lohnenswert, da die meisten der Ausnahmen zuvor noch nie erhältlich waren. Doch bedeutender ist die Musik selbst. Denn Peter Thomas war ein Musiker der für viele Genres offen war und bei der Fernsehserie, die zwischen 1969 und 1976 lief. Wobei auf der vorliegenden Compilation nur die ersten vier Jahre vorhanden sind. Erstaunlich ist wie dicht die Musik seinerzeit an der aktuellen Musik geschehen gewesen ist. Viele der Lieder sind für die damalige Zeit mutig.

Peter Thomas Sound Orchester hat ihr vielseitiges Können offen dargeboten und das recihte von Beat über psychedelischen Sounds, Pop und Rock und rüber zu Funk und Soul aber auch Ausflüge zum Jazz waren möglich. Veiel der Lieder sind erstaunlich gut gealtert. Nur wenige Beiträge wirken bieder und dann sind es auch halt Filmmomente gewesen. Erwähnenswert ist dass in der Serie auch Stars Karrierehilfe bekommen und so wurde Musik von den Les Humphries Singers eingebunden um die Schallplatten-Verkäufe anzukurbeln.

Peter Thomas porfitierte davon auch, denn dass von ihm geschriebene und arrangierte „Du lebst in Deiner Welt“ wurde von der Schlagersängerin Daisy Door zu einen Nummer Eins Hit, der dabei Schlager, Beat und laziven Psychedelischen Klängen verband und leider ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Es ist schön dass dieser Hit und viele bisher unveröffentlichten Stücke, dieser Krimi-Serie von Peter Thomas Sound Orchester wieder ins kollektive Gedächtnis gebracht werden.



Erschienen bei: All Score Media

https://peterthomassoundorchester.bandcamp.com/