Yvonne Moriel Sweetlife Quartet – Sweetlife III

Bei dem Albumtitel „Sweetlife III“ vermutet man, dass es sich um das dritte Album des Yvonne Moriel Sweetlife Quartet handelt. Doch den zweiten Teil von „Sweetlife“ hat Yvonne Moriel 2024 als Solowerk veröffentlicht. Das neue vorliegende Werk ist dann als Band entstanden.

„Sweetlife III“ ist dann eher in einem Prozess entstanden, und da gehört es dazu, dass die Saxophonistin Musiker um sich schart. Wobei, am Anfang war das auch eher als Jam-Sessions gedacht, und so entstanden diese Songs. Es waren sehr intensive Momente, man hört es auf dem Album. Die Songs sind recht vage und dennoch von der Struktur konkret.

Auch werden hier unterschiedliche Stile miteinander verbunden: Klassische Jazz-Elemente treffen auf feingliedrige elektronische Klangwelten. Die Rhythmen sind leicht verständlich, in anderen Momenten gibt es komplexe Strukturen. Akustische Instrumente wie Klavier und Rhodes treffen auf gezielte Effekte, bei denen auch versteckten Dub-Effekte auftauchen können. Aber manchmal sind die Arrangements auch sehr psychedelisch wuchernd, wie bei „Entrez“, und in anderen Augenblicken kann es auch klar geregelt vorangehen.

Man bemerkt, dass Yvonne Moriel und ihre Mitstreiter viel wagen und auch noch ebenso vorhaben.

Erschienen bei: The Orchard

https://yvonnemoriel.com/startseite-deutsch