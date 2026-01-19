Melodys Echo Chamber – Unclouded



Melodys Echo Chambers Musik war schon seit ihrem tollen Debüt „Melodys Echo Chamber“ 2012 feiner Dream-Pop mit psychedelischen Einschlag. „Unclouded“ ist das fünfte Album von Melody Prochet und es ist das Album, welches am meisten auf den Punkt kommt. Allein schon dass die Spieldauer dieser Langspielplatte gerade einmal 30 Minuten lang ist, ist neu. Die Französin hat dabei dennoch12 Songs unter bekommen. Man könnte fast vermuten dass sie jetzt Songs in Punk-Manier aufgenommen hat.

Doch Melody Prochet bleibt sich musikalisch grundsätzlich treu, es schweben noch immer vom verträumten Sound geprägt und auch ist es ein wenig psychelisch. Doch die Lieder wenden sich mehr der Melodie zu und somit auch dem Pop. Dabei entsteht eine Song-Art, die dabei in vielen Dekaden zuhause sein könnte. Irgendwie ist es Sechziger und Siebziger Musik dabei was vor allem an den Psyche-Sounds liegt. Komischerweise findet man keine achtziger Jahre Elemente, aber dafür kann man viele Neunziger Jahre finden.

Es ist eine Mischung aus Easy Listning, wie man es damals sehr populär neu aufgelegt wurde. Aber auch Trip Hop sind vorhanden, wobei Lamb und Morchebba dichter dran sind als beispielsweise Portishead. Die Musik von Melodys Echo Chamber hat auf „Unclouded“ hat immer einen süßlichen und unschuldigen Antlitz. Wobei die Musik jetzt kein Leichtgewicht ist, die Arrangements sind ausgeklügelt und stimmig. Es gibt flirrendes Gitarrenspiel, gelegentlich tauchen auch Hip Hop Beats auf und auch wenig sphärische klangliche Ambitionen gibt es auch.

Was auf „Unclouded“ besonders ist, dass ungewohnt viel Groove in sich trägt und auch freigibt. Manchmal entstehen dann auch kurze tolle Trips wie, „Eyes Closed“ bei dem auch tolle Beats einen lebhaften Antrieb liefern. In Songs wie „Childhood Dream“ konnte auch auf „Moon Safari“ von Air passen. Was „Unclouded“ auch lohnend macht, ist dass es als Album richtig stimmend klingt und das hat Melody´s Echo Chamber noch nie so gut hinbekommen.



Erschienen bei: Domino Records



https://melodysechochamber.com/