Ruth Lyon – Poems & Non Fiction



Musik hat Ruth Lyon schon lange herausgebraucht. Bevorzugt in Form von digitalen Dateien und dass schon seit 2019. Zuvor war sie schon Mitglied der Band Holy Moly & The Crackers und da gab es schon einige Alben.

„Poems & Non Fiction“ ist aber ihr Solo-Debüt und dieses erschien schon letztes Jahr. Irgendwie ist dieses Album bei mir durch gerutscht, aber es erwähnenswert. Auf ihrem Alleingang wendet sie sich dem Folk-Sound ihrer Band ab. Aber sie betreibt weiterhin feines Songwriting, aber sie wandelt es in Kammerpop-Klängen um. Das Gute dabei ist das Ruth Lyon die Songs nicht überladen hat. Die Songs haben gerne auch smoothen Jazz-Klänge, wie etwa bei „Cover“.

Dabei sind immer zwei Dinge im Vordergrund. Zum einen ihr Klavierspiel, der spürbar ist aber nicht dick aufgetragen ist. Meist klingt dieses leicht und dennoch ist auch immer ein gewisser Hang zur Melancholie vorhanden. Ein Beispiel ist „Weather“ eine Lied bei dem diese beiden Eigenschaften aufeinander treffen. Neben den Piano-Klängen findet man Streicher und Bläser Elemente, E-Piano, Orgel, Klarinetten, Gitarren aber auch analogen Synthesizer. Klingt nach viel, aber es wird nicht überfrachtet.

Dafür ist die Musik treibend, dennoch wärmend, zärtlich, zerbrechlich lässt sich aber nicht unterkriegen.

Erschienen bei: Pink Lane / Rough Trade



https://www.ruthlyonmusic.com/