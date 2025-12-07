Semino Rossi – Blanca Navidad

Es ist Weihnachtszeit und da kommen viele Künstler, mit einem passenden Album um die Ecke. Dieses Jahr bringt der argentinisch-italienscher Sänger Semino Rossi sein zweites Weihnachts-Album „Blanca Navidad“ heraus. Sein letztes Album, dieser Art liegt immerhin 20 Jahre zurück und damals gab es immerhin Gold hierzulande.

Jetzt will der Musiker mit 15 neuen Weihnachtsliedern, die Herzen der Menschen erreichen. Aufgenommen hat es der Schlagerstar in Zusammenarbeit mit dem renommierten City of Prague Philharmonic Orchestra. Dadurch kommt natürlich ein glanzvolles Klangvolumen auf uns zu. So sind dann alle Songs prächtig arrangiert und passende dazu der sanfte Gesang von Semino Rossi, bei dem selbst die Kerzen am Weihnachtsbaum schmelzen.

Bei „Santa Claus kommt heut´ noch vorbei (Santa Claus is Coming to Town“ ist dann im Duett mit Thomas Anders entstanden. Bei „The Prayer „ wird er von Andrea Berg begleitet und da funkelt es weihnachtlich. Ansonsten singt er sich durch unterschiedlichen Klassikern wie „Jingle Bells“, „Küss mich, Halt, mich, Lieb mich“, „Marys Boy Child“, „Ave Maria“ „Letzte Weihnacht (Last Christmas)“ oder das Titelstück „White Christmas“-

Es gibt auch eine zweite CD, bei dem er mit unterschiedlichen lebendigen oder verstorbenen Künstler und Künstlerinnen , wie Karel Gott, Die Paldauer, Nino De Angelo, Rosanna Rocci, Michelle, Mickie Krause oder Helene Fischer sich durch nicht weihnachtliche Lieder singt.

Erschienen bei: Ariola / Sony Music

https://www.seminorossi.com/