The Mountain Goats – Through This Fire Across From Peter Balkan

Konzeptalben sind bei The Mountain Goats nicht ungewöhnlich. „In League With Dragons“ handelte von einem in die Jahre gekommener Zauberer und bei „Beat The Champ“ tauchte die Band in die Welt des Wrestlings ein. Das vorliegende 23. Album namens „Through This Fire Across From Peter Balkan“ verfolgt auch ein Konzept.

Hier geht es um eine Schiffscrew die auf einer einsamen Insel gelandet sind. Wobei es nur drei Mitglieder gibt, die dort stranden. Ein Mann namens Adam, der Kapitän Peter Balkan und ein Erzähler dessen Namen nicht genannt wird. In der Geschichte werden die Protagonisten allmählich verrückt.

Es ist also richtiges Storytelling, welches hier zu hören ist Musikalisch bleibt sich die Band um Sänger John Darnielle grob dem Folk treu. Doch wenn eine Band seit 1991 existiert und 23 Langspielplatten herausgebracht hat, dann ist klar, dass sie mit dem Genre auch mal experimentieren. So ist es nicht verwunderlich das „Through This Fire Across From Peter Balkan“ anders klingt. Es ist vollmundiger und epischer, als fast alle Werke in der Band-Diskographie.

Alleine die Tatsache dass es mit einer „Overture“ beginnt ist schon ein Zeichen. „Your Bandage“ ist auch ein Beweis, bei dem geschmeidiges Piano-Spiel, auf Streicher und Oboe trifft und klingt dabei luftig weitläufig. Es ist Pop, der auch von The Divine Comedy stammen könnte und es hat auch etwas von einem Disney-Stück nur gespielt von einer Indie Band. Dabei sind die Songs detailverliebt und ist dennoch nicht überfrachtet. Alles ist sehr klangvoll zwischen Pop, Lounge, Kammermusik und Indie arrangiert und lediglich „Dawn Of Revelation“ sticht heraus. Es ist rockiger und passt zu vielen Alben in der Bandgeschichten und es sind dann Gitarren und Schlagzeug zu hören.

„Trough This Fire Across From Peter Balkan“ ist sicherlich eines der ungewöhnlichsten Platten dieser Band, allerdings auch eines welches einigen Fans herausfordern wird.

Erschienen bei: Cadmean Dawn / Thirty Tigers / Cargo

https://www.mountain-goats.com/