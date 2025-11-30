Lang Lang – Piano Book 2

Das klassische Musik es auch mal schafft die Stream Milliarden-Marke zu knacken, ist doch eher eine Seltenheit. Den bekanntesten Pianisten der Welt Lang Lang ist es aber schon gelungen. Seine erste Ausgabe von Piano Book hat dieses Kunststück geschafft.

Das ist schon sechs Jahre her und jetzt ist gerade der zweite Teil erschien. Auch diesmal ist es eine Art von Crossover. Zu hören sind 32 „Miniatur-Meisterwerke“. Werke von Bach, Chopin, Liszt und Rachmaninow wurden ebenso eingespielt wie Stücke von Tony Ann, Yu-Peng Chen, Ludovico Einaudi und Joe Hisaishi, neben dem viralen Hit „Rush E“ oder Soundtracks aus Die fabelhafte Welt der Amélie, La La Land und Naruto. Heute kommt zudem ein neues Video heraus: Lang Lang interpretiert Chopins „Nocturne No. 2“ auf „Piano Book 2“ ist eine außergewöhnliche Mischung geworden.

Laut eigner Aussage sind die ausgewählten Stücke die seine Lieblingsstücke sind. Er will mit diesem bunten Genre-Mix aber auch beweisen, dass klassische Musik für alle da ist. „Ich wünsche viel Freude bei der Entdeckung neuer Lieblingsstücke, der Begegnung mit vertrauten Melodien und vor allem viele erfüllende Stunden am Klavier“, sagt der Pianist selbst. In der Tat macht es Spass, da es zugänglich ist und sein Klavier-Spiel mitreißend ist.

Erschienen bei: Deutsche Grammophon / Universal

https://www.langlangofficial.com/