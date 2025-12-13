Various Arists – This Is DJ´s Choice Vol.5 – Henry Storch

Der Unique-Label-Gründer Henry Storch galt bis zu seinem Tod im Jahre 2018 als einer der wichtigsten Musik-Freak hierzulande. Vor allem wenn die Musik nur ein Fünkchen Groove in sich hatte, war er zu haben. Deswegen war er auch 2008 schnell zu begeistern, dass man eine Reihe namens „This Is DJ´s Choice“ ins Leben rief. Auf dieser Serie durften ähnlich begeisternde Soul-DJs eine feine Auswahl an tanzbaren Songs zusammenstellen.

Die vorliegende fünfte Ausgabe ist die neueste und wurde von Sandra Taube und Eddie Piller kompiliert. Die beiden haben sich ausschließlich auf Soul-Stücke konzentriert, bei der zweiten Ausgabe haben seinerzeit Keb Darge & Lucinda Williams auch alten Blues und Rockabilly mit eingebunden. Auch wenn die neue Folge sich nur auf ein Genre fokussiert, ist sie spannend und sehr mitreißend.

Der Grund ist, dass doch alle Stücke irgendwie unterschiedlich sind, dabei aber klingen, als würden sie aus den späten Sechzigern und frühen Siebzigern stammen. Dabei ist die Mehrzahl doch aus diesem Jahrtausend. Bekannte Namen sind The Sweet Vandals oder die verstorbene Legende Sharon Jones & The Dap Kings, die hier Janet Jacksons Hit „What Have You Done For Me Lately“ mit ordentlich Feuer und Funk neu interpretiert.

Es gibt aber auch einige alte Liebhaber-Lieder. Der Opener ist „You´ve Been Come Too Long“ von Ann Sexton von der B-Seite ihrer ersten Single „You´re Letting Me Down“ aus dem Jahre 1971. „Just Say Goodbye“ ist ein Frühwerk von Ester Phillips aus dem Jahre 1965 und ist eine richtig glanzvolle Soul Nummer. Coke Escovedos Song „I Wouldt Change A Thing“ stammt von seinem Klassiker-Album „Comin´At Ya!“. Carl Carltons Hit „I Can Feelt It“ haben schon Die Fantastischen Vier gesampelt. Erstaunlich ist, dass der liebenswerte Soul-Schwof schon nach 35 Minuten vorbei ist, aber dann kann man ja die Nadel wieder nach ganz vorne auflegen und weiter tanzen.

Erschienen bei: Unique