Baby Rose – Through and Through

Als 2019 das Debüt „To Myself“ von Baby Rose herausgekommen war, wurde sie nicht nur mit guten Kritiken bedacht. Man hat sie auch mit der großen Sängerin Nina Simone verglichen.

Mehr Adelung geht nicht, und folgerichtig war man auf den Nachfolger gespannt. „Through and Through“ ist nun da, und man wird nicht enttäuscht, denn man kann sagen, dass sie noch eine gute Schippe drauf gelegt hat. „Through and Through“ hat etwas, das vielen anderen Alben fehlt, nämlich einen eigenen Sound.

Das ist sicherlich auch der Stimme von Jasmine Rose Wilson zuzuschreiben, diese ist markant und hat etwas Samtiges in sich. Deshalb ist auch der Vergleich mit Nina Simone nachvollziehbar. Zumal sie auch die Gefühle in ihrer Stimme widergeben kann, und da kann man auch vielleicht ein wenig Leid heraushören, ohne dass man aber runtergezogen wird. Aber ihr Timbre klingt so, als hätte sie schon viel vom Leben erlebt.

Aber „Through and Through“ macht noch etwas so eigen, denn es hat einen eigenen Klang. Klar, es ist Soul, wie er auch zur Stimme passt. Doch es sind oft tiefe Takte vorhanden, die aber in einem verschleppten, langsamen Tempo daher kommen. Dabei ist die Atmosphäre meist merklich abgedunkelt. Es erinnert oft an TripHop-Sounds, was man hier hört.

Manchmal wickelt sie auch groovige Elemente ein, wie bei „I Won’t Tell“, und auch solche Songs stehen Baby Rose ganz gut zu Gesicht, weil der Funk eher versteckt daher kommt. Manchmal, wie bei „Love Bomb“, geht es auch ungemein sinnlich zu. Auch anzumerken ist, dass die Arrangements handgemacht sind und dieses Album ungemein urban und echt klingen lassen.

Erschienen bei: Secretly Canadian / Cargo

https://www.instagram.com/babyrosemusic/