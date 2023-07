Dutch Uncles – True Entertainment

Dass die Band Band Dutch Uncles aus England kommt und nicht aus den Niederlanden, ist schon lange bekannt. Immerhin gibt es die Band seit 15 Jahren, allerdings liegt das Album „Big Ballon“ schon sechs Jahre zurück. Dementsprechend haben die Fans auf das sechste Werk lange gewartet.

Man kann es auch verstehen, denn die Musik aus dem Ballungszentrum von Manchester hatte schon immer einen eigenen Sound. Der Falsett-Gesang von Duncan Wallis ist eigen, aber auch durchaus elegant und hätte auch einige Achtziger-Platten bestimmt zu Weltruhm bringen können. Musikalisch ist die Musik zwar nicht aus dem besagten Jahrzehnt, aber der Sound passt dennoch hinein. Es ist schöner Art-Pop mit quirligen Pop Melodien, der manchmal ein bisschen Kitsch ansetzt und auch ein bisschen Drama bereit hält, aber gleichsam luftig ist.

Auffallend ist, dass die Songs diesmal auch aufgeräumter und klarer klingen, und so bemerkt man, dass die Dutch Uncles durchaus auch kleine Hits schreiben können. Damit wären wir wieder in den achtziger Jahren, denn das Titelstück klingt wie eine Mischung aus Bands wie Style Council, Wah oder Haircut One Hundred , wie auch andere Songs z.B. der Piano-Pop „Damascenes“. „Tropigala (2 to 5)“ ist dann schon recht kitschiger Pop, der klingt, als würden Hot Chip in einer Gay-Bar versacken. Solche Songs muss man sich erst einmal trauen.

Erschienen bei:Memphis Industries

https://www.dutchuncles.co.uk/