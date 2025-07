Annie & The Caldwells – Cant´t Lose My (Soul)

Auch wenn „Cant´t Lose My (Soul)“ die erste Veröffentlichung von Annie & The Caldwellss ist, hat man es hier nicht wirklich mit einem Newcomer zu tun. Bereits in den siebziger Jahren nahm Annie Caldwell mit den Staples Jr.Singers das kirchliche Album „When Do We Get Paid“ auf. Der Erfolg war mit ungefähr 500 Exemplare für die damalige Zeit doch bescheiden. Doch die Vorliebe zum Soul und vor allem zu Gospel blieb Annie Caldwell erhalten.

Eine große Karriere blieb ihr aber verwehrt und man hatte sie schon vergessen. Das von Talking Heads David Byrne Label Luaka Bop hat aber vor ein paar Jahre eine Compilation mit Gospel Musik kuariert und stieß dann auch die Sängerin. Jetzt hat Annie ein neues Album „Cant´t Lose My (Soul)“ aufgenommen. Und es ist streng genommen ein Debüt da es als Annie & The Caldwells veröffentlicht hat.

Dabei ist die Band ein klassisches Familien-Unternehmen. Dabei kam die Idee nicht erst kürzlich, denn mit ihrem Ehemann musizierte sie schon einige Jahrzehnte und die Kinder konnte sie auch begeistern. Die Tochter Deborah singt nicht nur im Hintergrund beim Opener „Wrong“, sie schrieb auch den Text. Bei diesem Lied singt hingegen Annie mit ungemeiner Energie die man eher von Debütanten kennt, aber wie sie hier mit der Stimme umgeht, zeigt dass sie schon lange im Geschäft ist.

Der Sohn Abel Aquirius ist bei dem Familien-Unternehmen für das Schlagzeug zuständig und wirkt routiniert. Das Titelstück erstreckt sich auf zehn Minuten und hat neben Gospel auch Blues in sich und dieses Lied ist trotz der Länge immer spannend und mitreißend. „Dear Lord“ ist dann ein Gospel mit Country-Elementen und gelassenen Groove. Bei „Don´t You Hear Me Calling“ ist dann richtiger Gospel, der aber fernab von Klischees agiert.

Am erfrischensten und ungewöhnlichsten ist sicherlich „I Made It“ ein Funk Lied mit jede Menge Disco im Herzen und im Text nehmen sie dann auch noch Bezug auf den Gap-Band Klassiker „You Dropped A Bomb On Me“. Man merkt dass nie & The Caldwells alle auf einander abgestimmt sind und so ist „Cant´t Lose My (Soul)“ ungemein harmonisch und dennoch klingt es so frisch wie Neo-Soul und Gospel klingen kann.



Erschienen bei: Luaka Bop

https://annieandthecaldwells.com/