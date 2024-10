Gas Wasser Indiepop – 15 Zoll Maul

Meistens wenn man von Storyteller-Platten redet, dann entpuppen sie sich als Folk-Platten mit bärtigen Mann und akustischer Gitarre. Wenn man Jochen Gäde vorschlagen dass sein Album „15 Zoll Maul“ genau ein Storyteller-Werk ist, würde er im gnädigsten Fall einen abwerten anschauen.

Denn zusammen mit Kocky (Schlagzeug), UFO (Bass) und Joyboy (Synthesizer, Gitarre) bildet der ehemalige Keine Zähne im Maul aber La-Paloma pfeifen-Frontmann Gas Wasser Indiepop. Bis auf Jochen Gäde, sind die anderen Mitglieder der Band „Die Bullen“, die bei ihren Auftritten sich stilecht in Ordnungshüter-Uniformen kleiden.

Kommen wir aber dahin zurück, wo Jochen Gäde uns womöglich abfällig anschauen würde. Aber er erzählt wunderbare Geschichten, die meist auch einer wahren Begebenheiten zu Grunde liegen. Sogar seine ganze Jugend ,als Dorf-Punk darf man hier bei „Autobiographie eines Heizlüfters“ genüsslich erleben. Bei diesem Lied wird eher in Spoken-Word-Tradition die Punkte aufgezählt, die ihm wichtig waren. Von der ersten Meldeadresse, über dem Friseur der ihm eine Billy Idol Friseur verpassen sollte. Der geschlossene Plattenladen Zapp in Itzehoe findet genauso Erwähnung, wie Orte wo er Gleichgesinnte, wie Knud Voss-Sänger Andre fand. Aber auch kleine andere Ankedoten findet man bei diesem Lied aber auch auf der ganzen Langspielplatte zuhauf. So betrachtet ist es auch eine Hommage an seine Wurzeln.

Oft findet man auch jede Menge Verweise an seine musikalisch Sozialisierung und die sind reichhaltig und reichen von eben erwähnten Billy Idol über Violent Femmes, Knarf Rellöm, Blumfeld, Jingo De Lunch aber auch Gebrüder Blattschuss. Man merkt es schon an den erwähnten Künstlern, dass die Musik von Gas Wasser Indiepop Einfluss ausgeübt haben und dennoch ist die Musik von Gas Wasser Indiepop immer auf eigenen Gassen unterwegs.

Denn es ist Punk dabei, der Zorn hat aber nicht die Kontrolle verloren. Post-Punk bei dem die Hemden nicht gebügelt sind. Es ist auch jede Menge Indie-Pop dabei und wären wir in der Jugendzeit von Jochen Gäde würde man irgendetwas von Hamburger-Schule faseln und damit irgendwie auch Recht haben. Schön dabei ist dass Gas Wasser Indiepop auch Synthie und Drumcomputer einsetzten und somit das ganze auch in Richtung Pop öffnen. Zudem kann man somit auch noch ganz wunderbar zu tanzen.

Das ganze wird dann von denn tollen Erzählungen Jochen Gäde zu ganz besonderen Hits, die bespickt sind mit eigenen Erfahrung, Spitzfindigkeiten, feine Beobachtungen und tollen Detailverliebten Anekdoten dass man Songs wie „20 Jahre in der Werbung“, „Und Immer noch nicht gebumst“, Mobbing-Mambo Number Five“ oder „Prominente im Sack“ lieb haben muss. Letzter genannte Song klingt dann so als hätten The B52s einen Punk-Song zum schwofen uns hinterlassen. Mehr kann man also nicht erreichen.

Erschienen bei: Broken Silence

