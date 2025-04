Odd Couple – Rush-Hour des Lebens

Vor 13 Jahren haben sich Jascha Kreft und Tammo Dehn als Odd Couple zusammen getan und man kann sagen dass sie Spuren in der hiessige Indie Szene hinterlassen haben. Das schöne ist dass man dass Gefühl hat, beim Hören des fünften Album „Rush-Hour des Lebens“ dass sie weiterhin Spuren hinterlassen.

Gleich der Opener zeigt welchen Charme dieses Duo freisetzten kann. Eine leicht schrammelige Gitarrre, die DIY-Affinität in sich trägt, erobern schnell das Herz und ebenso der Gesang. Odd Couple haben einen eigenen ,der sich nicht zwingend auf eine Dekade festlegen lässt und deswegen ist es ein Album was eher für das Hier und Jetzt gedacht ist. Sie wildern sich ungeniert durch die Dekaden. „Alleine In Berlin“ hat viel Hamburger Schule in sich, vor allem in der Variante von Die Sterne, vor allem hat dieser Song auch ein Groove. Auch beweglich zeigt sich „Sonne“ bei dem aber auch herrlich gekrautrockt wird.

Nicht nur der Songtitel „Häuser sind blöd“ ist psychedelisch, auch die Arrangements sind es ebenso. Erstaunlich bei diesem Song ist dennoch eine Dynamik und Tempo hat, dass man sofort tanzen möchte. Bei „Du Stehst auf“ vermengen sie breitbein-Rock mit komischen Synthie-Klängen, dass man dieses Song als liebenswertes Unikat betiteln kann. Homerecordings-Sounds hört man dem „Die Partei“-Slogan „Inhalte überwinden“.

Der Schlußsong „Die Sache“ beschreibt Odd Couple ganz gut „Ich mache es nicht für das Geld, ich mache es für die Sache“. Man merkt dass die beiden Musiker „Rush-Hour des Lebens“ nicht zwecks Dispoausgleich aufgenommen haben sondern für die Musik und dass merkt man sofort. Herzplatte!

Erschienen bei: Clouds Hill

https://oddcoupleberlin.bandcamp.com/