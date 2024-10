Buzzard Buzzard Buzzard – Skinwalker

Die ersten sieben Sekunden des dritten Albums „Skinwalker“ von Buzzard Buzzard Buzzard klingt so als wolle man ein wildes Rock-Monster von der Leine lassen. Doch dass ist dass Intro und dann folgt ein Bruch namens „National Rust“.

Dieser Song springt in eine ganz andere Richtung. Der Bass und auch alle anderen Instrumente spielen einen trockenen aber wirkungsvollen Funk, der irgendwie klingt als hätte die französischen Band Phoenix sich an Queens Funk Phase zu „Another One Bites The Dust“ orientiert. Durchaus Tanzbar, dieser Song. Doch die Band aus dem britischen Cardiff sind stilistisch betrachtet, ein mittelgroßer Zappelphillip.

„Leatherbound“ klingt als würden Weezer auf einmal einen Stoner-Rock-Hit aus den Ärmel schütten. „Therapy“ ist Stoner-Rock, mit wenig Staub. Kraftvoll, dynamisch und hymnisch ist deren Hommage an „Sugar Sandwich“, welches auch leicht Glam-Rock in sich birgt. Auch bei „My Star Sign Is A Basset Hound“ ist unheimlich viel Druck vorhanden und ist aber auch ein wenig theatralisch. „Chew“ fängt mit einem schönen, markanten Riff an und ist dann ein wenig funkig und hat dennoch eine massive Melodie.

„Human Compression“ ist auch Wildwuchs, bei denn sich das Tempo wechselt und der Songaufbau ist herrlich überdreht. Zum Ende kommt mit „Night Of The Skinwalker“ doch noch ein recht großes Rockmonster dass sich so mächtig aufbäumt um dann zusammen zu fallen. „Skinwalker“ ist ein wilder Ritt aus verschiedenen Genres, Kraft und dass ganze ist dann auch noch humorvoll überzogen ohne albern zu sein.

Erschienen bei: Communion Records

https://buzzardbuzzardbuzzard.com/