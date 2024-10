Ja, der Sommer ist vorbei und der Herbst kommt. Die Bäume verlieren ihr Blätter und wenn dieser keine Blätter mehr haben, dann nennt man es auch „Stick Season“. Passend dazu heißt das Debut von Noah Kahan „Stick Season“.

Denn die Musik des amerikanischen Songwriter und Sänger Noah Kahan passt am besten wenn es draußen ungemütlich wird. Wo der Wind um die Häuser pfeifen, man dicke Klamotten anzieht und die Natur sich dennoch von einer sehr schönen Seite zeigt. Dabei ist „Stick Seasons“ gar nicht so bildlich gesehen.

Vielmehr besingt der Musiker hier die Trennung von seiner Freundin, mit der eine Fernbeziehung geführt hat. Dazu waren die Einschränkung der Corona-Maßnahmen auch nicht gerade förderlich. Er fragt sich bei einigen Liedern, ob unter anderen Umständen, die Liebe überlebt hätte. Wobei es in den Texten auch um seine Heimat und diese ist weitläufig und es leben auch nicht allzuviele Menschen in Vermont und so hat Einsamkeit guten Nährboten. Gerade dann wenn die Beziehung in die Brüche gehen.

Wer jetzt befürchtet dass die Musik klanglich den Kopf hängen lässt, der wird doch ein wenig verwundert sein. Seine Folkmusik ist herrlich herzergreifend. Vor allem ist sie immer gut ausgefüllt arrangiert und zudem sind die Melodien sehr großspurig in Szene gesetzt. Das Eröffnungslied „Nothern Attitude“ ist ein Song der richtig kraftvoll daher kommt und auch Wucht in sich.

Das Noah Kahan sogar Hits schreiben kann, beweist er beim Titelstück, welches kürzlich sogar von Olivia Rodrigo gecovert hat. „All My Love“ wird ebenfalls viele Menschen begeistern mit dem großen Melodienbogen. Aber es gibt auch Songs die kleiner und intimer gehalten, wie dass zurückhaltende „Strawberry Wine“. Auffallend ist dass auf der zweiten Vinylscheibe die meisten ruhigen Songs zu finden sind. Wobei sich „Homesick“ am Ende hin nochmal schön aufbäumt und einen schönen Kontrapunkt setzt. Noah Kahan wurde sogar für einen Grammy nominiert, als „Nest New Artist“ und hört man „Stick Season“ dann kann man es gut verstehen.

Erschienen bei: Mercury / Universal

https://noahkahan.com/