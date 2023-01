Ben Zucker- Was wir haben ist für immer – Das beste aus 5 Jahren

Einige brauchen Jahrzehnte, um eine Karriere im Ausmaß von Ben Zucker zu erlangen. Sein Debütalbum „Na Und?!“ aus dem Jahr 2017 landete auf dem ersten Platz und ging bis heute über 500.000 mal über den Tisch. Die nachfolgenden zwei Alben sprangen hierzulande auf die Pole-Position, und viele seiner Songs gehören zum festen Repertoire jedes Schlagerfans.

Da hat der ehemalige Hausbesetzer (er hat tatsächlich mal in einem besetzten Haus gelebt) etwas geschafft, was schon eine Sensation ist. Bei vielen anderen würde man sagen, dass eine Best Of nach fünf Jahren keinen Sinn macht, außer man erkennt, dass der Stern schnurstracks nach unten fällt. Doch bei Ben Zucker bleibt die Erfolgskurve weiterhin auf dem gleichen hohen Niveau. Der Mann mit der Reibeisenstimme hat einfach schon so viele Songs herausgebracht, dass sich eine Zusammenstellung rechtfertigt.

„Was wir haben ist für immer – Das beste aus 5 Jahren“ ist der Name und hat satte 20 Songs zu bieten. Das klingt im ersten Moment nach zu viel Füllmaterial, und dennoch ist das gar nicht der Fall. Denn selbst als ein Mensch, der sich wenig mit Ben Zucker beschäftigt hat, kennt man Vieles. So sind dann auch Gassenhauer wie „Na und?!“, „Der Sonne entgegen“ oder „Bist Du der Mensch“ dabei. Jetzt würde der Fan sagen, dass ich keine Ahnung habe, denn ich habe nicht seinen bekanntesten Hit genannt. Das ist natürlich „Was für eine geile Zeit“, dieser ist auch dabei, nur als Duett mit DJ Ötzi.

Wo wir gerade von einem Duett sprechen, kann man auch erwähnen, dass Ben Zucker mit einer anderen markanten Stimme gemeinsame Sache gemacht hat. Die Rede ist von Bonnie Tyler, die dann zusammen ihren 77er Hit „It´s A Heartache“ neu eingespielt haben. Erwähnen sollte man, dass Ben Zucker hier nicht nur seine Songs aneinander reiht, er hat sich etwas einfallen lassen. Das eine war die Tatsache mit DJ Ötzi, aber auch das Lied „Einfach Weg“ ist hier in einer Orchester-Version dabei, und es gibt auch neue Songs. Zum einen eine Coverversion des unverwüstlichen Münchener-Freiheit-Hits „Ohne Dich“ aber auch „Unsere Lieder“ ist neu. Bei diesem hört man sofort, dass es ein Ben Zucker Hit ist. „Unsere Lieder“ ist nicht nur wegen seines Gesangs sofort erkennbar, auch der Aufbau und Arrangements sind unverkennbar Ben Zucker.

Erschienen bei: Universal

https://www.universal-music.de/ben-zucker