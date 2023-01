Nathan Evans – Wellerman – The Album

Alte Regel im Musikbusiness ist, dass man nach einem großen Erfolg schnell etwas nachschiebt. Wartet man zu lange, kann es sein, dass sich die Fans abwenden. Von daher ist es wirklich verwunderlich, dass Nathan Evans jetzt erst sein Album-Debüt herausbringt. Anfang 2021 stürmte er mit „Wellerman“ die Charts in Schweiz, Österreich, Deutschland und in seiner Heimat England.

Ausgelöst wurde der Hit durch das Internet, schlug da virale große Wellen und sorgte dafür, dass der gute alte Shanty auf einmal wieder gefragt ist. Durch den Erfolg ist es möglich, dass Nathan Evans seinen Job als Briefträger an den Nagel gehängt hat und sich nun endgültig der Musik widmet.

Weshalb dann sein Debüt dennoch so lange gedauert hat, ist nicht klar, zumal es jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass viele kreative Prozesse hier angestoßen wurde. Klar, man erwartet, dass der Brite nach diesem Riesenerfolg ein paar Shantys nachschiebt. Dennoch hat er viele Standards wie „Drunken Sailor“ einfach neu eingesungen. Das wäre vielleicht auch nicht schlimm, aber es fehlt ein wenig die Abwechslung, und man hört oft nur seine Stimme, und dazu wird dann gerne auf irgendetwas eingeschlagen, um einen Rhythmus zu erzeugen. Mal ist es eine Gitarre, dann vielleicht ein Cajon.

Es fehlen oft einfach weitere Stimmen oder ein anderes Instrument, und auch ist die Dynamik auf Dauer nicht so spannend. Verstehen kann man, dass er seinen Hit „Wellerman“ im bekannten Remix hier auch nochmal platziert hat und den „Drunken Sailor“ auch als Dance-Hit aufgemotzt hat. Dazu gibt es dann noch eine Zusammenarbeit mit „Santiano“, nämlich den gleichnamigen Hit.

Man muss schon zugeben, dass dieses Album so klingt wie ein Versuch, noch etwas Erfolg herauszuholen mit dem bewährten System. Man hätte sich mehr solcher Songs wie „Wagon Wheel“ gewünscht, bei dem er Gitarre und Banjo herausholt oder „Roll The Old Chariot“, bei dem der Shanty einen mitreißt, weil das Herzblut zu spüren ist.

Erschienen bei: Universal

https://www.facebook.com/NathanEvansOfficial