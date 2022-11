The Wannadies – Västerbotten

Es gibt viele Missverständnisse bezüglich The Wannadies, zum Beispiel dass man diese Band der Britpop-Welle zuordnet. Das lag daran, dass ihr Hit „You And Me Song“ im Film „Romeo and Julia“ von 1996 zu hören ist, also zu der Zeit, als Britpop ein richtiger Verkaufsschlager war.

Doch The Wannadies stammen aus Schweden und gründeten sich bereits 1987, also zu einer Zeit, als höchstens Primal Scream über die Veränderung der britischen Musik nachgedacht haben. Doch die Musik von The Wannadies war auch eher dem Power Pop und dem Indie zuzuordnen, und so kann man auch in ihrer Musik Einflüsse von Acts wie Buzzcocks, Violent Femmes oder The Go-Betweens spüren. „Before & After“ war ihr letztes Album, und das erschien vor zwanzig Jahren.

Ob es Zufall ist, dass kürzlich eine neue Werkschau erschienen ist, die die schwedische Truppe, die man meist auf diesen einen Hit reduziert, nochmal ins Gedächtnis gebracht hat? Auch beweist sie, dass die Band auch oft falsch in Erinnerung geblieben ist. Denn so salopp und flauschig wie „You And Me Song“ ist das meiste in ihrer Diskographie dann doch nicht. Das liegt auch sicherlich daran, dass die vorliegende Compilation „Västerbotten“ sich auf die B-Seiten der Singles konzentriert. Bekanntermaßen wagt man auf B-Seiten musikalisch mehr und geht auch Wagnisse ein. Schon der Einstieg „Pathetico“ zeigt, dass die Schweden auch lärmenden Gitarrenrock erschaffen konnten.

Man merkt auch, dass sie in den Neunzigern aktiv waren, und so klingen Songs wie „hy“ oder auch „(Yeah Yeah Yeah) In Your Face“ ein wenig nach Smashing Pumpkins, auch wenn die Texte andere Themen aufgreifen. The Wannadies schauen halt nicht so grimmig drein wie Billy Corgan, und man merkt, dass sie auch wesentlich mehr Spaß haben. So beeindrucken sie gerne mit echt schnurstracksen Melodien, die gut gelaunt sein können und dennoch ein wenig dunkler sind. Dabei haben sie auch viele Muskeln und zeigen, dass man The Wannadies einfach falsch in Erinnerung hatte. Sicherlich liegt es am besagten Hit, der aber noch immer berührt und ein wahrlich kleiner Hit ist. Auch er ist als akustische Version auf „Västerbotten“ vertreten.

Erschienen bei: Startracks

thewannadies.bandcamp.com