Les Maries – Wir brauchen heute nicht mehr herauszugehen

Ein passenderer Album-Titel für einen norddeutschen Herbst ist mir schon lange nicht mehr untergekommen, und das ist schon ein Grund, dieses Werk von Les Maries gern zu haben. Aber es passt auch ohne den Titel zum Herbst, auch wenn man es nicht zwingend im Norden verorten würde.

Das deutet schon der Name des Duos an, dass man durchaus eine Affinität zu Frankreich hat. Das liegt vor allem daran, dass die Sängerin Marie Laure Timmich, zum Teil Deutsche und zum anderen Teil Französin ist, und dadurch hat man schon irgendwie das Gefühl, dass man Chansons hört. Damit liegt man nicht falsch, und dennoch ist das zu kurz gedacht, denn die Musik von Les Maries hat noch mehr zu bieten.

Man kann sagen, dass es von Vieux Port zur Waterkant reicht, und auch die Ferne von Texas und Country ist hier möglich. Es ist ein individueller Sound, und dennoch kann man die Musik an Punkten dingfest machen. Es ist zutrauliche Musik und dennoch eine sehr intime Veranstaltung, der man beim Hören von „Wir brauchen heute nicht mehr herauszugehen“ beiwohnen darf. Dabei singt Marie Laure Timmich überwiegend auf deutsch, benutzt aber auch ihre zweite Muttersprache.

In den Texten geht es auch gern mal um alltäglichen Themen, auch feine Beobachtungen werden hier besungen. Dazu hat es schon etwas Poetisches, und man muss auch ein wenig an Element of Crime denken, auch wenn der Vergleich ein wenig fern liegt. Dennoch ist da ein wenig von der Band drin, denn David Young spielt hier Bass, hat aber dass dritte Album nicht produziert (die ersten zwei schon).

Dafür saß Tobias Levin an den Reglern und hat seinen Job gut gemacht. Denn man muss erst einmal die Vielfalt unter einen Hut bekommen und dabei die Eigenheiten herausfeilen. Zudem auch diese Mischung an Instrumenten, die hier wunderbar in Szene gesetzt wird, wie Bass, Gitarre, Percussions, kleine elektronische Töne, aber auch Streicher, melancholische Bläser und Glockenspiel. Herrliche Melange aus Americana, Regenwetter-Blues, Chansons, Synthie-Klangteppich meets Ry Cooder, Noir-Pop und Kammermusik trifft man auf „Wir brauchen heute nicht mehr herauszugehen“. Dank Les Maries müssen wir nun wirklich nicht mehr raus ins norddeutsche Schietwetter.

Erschienen bei: Briljant Sounds

lesmaries.de