Oonagh – Best Of

Vermutlich hatte Senta-Sofia Delliponti selbst nicht damit gerechnet, als sie ihre Rolle Tanja bei der Seifenoper Gute Zeiten Schlechte Zeiten erstmal aufgegeben hatte, um sich ihrem neuen musikalisches Projekt Oonagh zu widmen. Denn mit Oonagh gelang ihr gleich beim Debüt „Oonagh“ der Sprung auf Platz drei der Charts, und vergoldet wurde dieser Einstand zudem auch noch.

Insgesamt sind bisher vier Alben erschienen, drei davon wurden veredelt, und alle landeten in den Top Ten. Also eine Erfolgsgeschichte, und dieses rechtfertigt dann auch vollkommen eine „Best Of“, die nun erschienen ist. Diese ist dann auch mit den bekannten Stücken von Senta-Sofia Delliponti bestückt und hat dennoch auch ein eher seltene und neue und Variationen von bekannten Stücken.

So gibt es „Vergiss mein nicht“, welches gemeinsam mit Björn von Santiano aufgenommen wurde, auch als Akustikversion, ebenso ist ihr bekanntestes Stück „Gäa“ in diesem Gewand.. „Kuliko Jana – Eine neue Zeit“ wird von Helene Fischer begleitet, und „Tir Na Nog“ von den „Celtic Women“. „Zeit der Sommernächte“ ist mit dem dänischen Safri Duo entstanden. Was aber eigentlich am besten ist, ist dass Booklet, da gibt es zu jedem Song umfangreiche Informationen, und es ist auch hochwertig illustriert.

Erschienen bei: Universal

