En Route, Boys – En Route Boys

Im ersten Moment dachte ich dass ich es bei En Route, Boys um einen französischen Act handelt. Ist ja bei den Namen auch keine große Verwunderung, doch Alexandre Gariépy, Marc-Antoine McMullen und Clément Desjardins stammen aus dem kanadischen Quebec.

Musikalisch ist es hingegen nicht so einfach geographisch einzuordnen. Das Trio tischt hier eine Mischung aus Leftfield, Ambient aber auch dezenten Jazz auf. Damit erschaffen sie Klanglandschaften, die ohne Raum und Zeit-Gefühl unterwegs sind. Die Musik bewegt sich leicht umher und hat auch kein Gramm zu viel.

Bei dem ersten Hören ist das auch ein Problem, denn die Musik flattert herum und man erkennt die Finessen. Da hört man den treibenden Beat im Hintergrund, das Saxophon welches hier Raum bekommt oder die elektronischen Frickeleien die spannende sind und einen nicht überfrachtet.

Doch bis zu dieser Erkenntnis muss man erst einmal tiefer eintauchen in die meist instrumentale Musik von En Route Boys. Hat man das getan, dann findet man auch die Strukturen und dann entwickeln sich die Tracks zu Songs (wenn auch meist ohne Gesang).

Erschienen bei: Groupe Fovéa



https://www.instagram.com/enrouteboys/