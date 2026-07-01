Sportfreunde Stiller – Happy Birthday

Seit 30 Jahren gibt es nun die Sportfreunde Stiller und somit ist es verständlich dass man das Gefühl hat dass sie schon immer da waren. Sie sind einen so präsent, dass sie einen irgendwie sogar im Alltag begleiten. Passend zum runden Jubiläum gibt es ein neues Album, welches sie sich mit „Happy Birthday“ selbst zum Geschenk gemacht haben.

Zudem ist der Zeitpunkt auch aus einem anderen Grund gewählt, denn wir haben gerade die Fußball-WM. Wobei es keinen Song über die Sportart der elf Freunde vorhanden ist, außer „Drop die Idee“. Dafür blicken sie zurück auf das eigene Schaffen, wie bei dem Eröffnungsstück „Immer noch hier“. Hier singen sie Mantra-mäßig, fast so als könnten Peter, Rüde und Flo es selbst nicht glauben, dass sie noch immer da sind und Freunde sind.

Sie bedanken sich auch bei den Fans wie bei „Hey Buddies!“ und zudem ist es auch eine Ode an die Freundschaft, die von keiner Band so passend daherkommen kann, wie von den Sproties. Auch Bandtypische Kalendersprüche Titel, wie „Keine Blumen ohne Regen“ gibt es auch wieder oder „Ohne Dich geh ich kaputt (gehst Du mit?)“.

Auch musikalisch bleibt sich das Trio sich treu und wagen keine Veränderung. Warum, aber auch? Denn nach drei Jahrzehnten haben sie ihre Fanbasis erspielt. Da macht es Sinn, weiterhin auf eingängige Indie-Gitarren-Pop zu setzten. Lieder die man beim Konzert oder beim Fußball lauthals mitsingen kann. Also alles beim alten, ähnlich wie bei einem Freund den man seit Jahren kennt.

Happy Birthday, liebe Sportfreunde Stiller!

Erschienen bei: Universal

https://www.sportfreunde-stiller.de/