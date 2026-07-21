Earth-o-Naut – This Is Nowhere, This is Everywhere

Die ersten Lebenszeichen von Earth-o-Naut tauchten letztes Jahr in Form der Single „This Is Day One“ auf. Schon der Titel ist ein passender Einstand, und dann durfte dieser auch noch bei dem legendären Acid Jazz Label veröffentlicht werden, zudem ist er auf der Label-Übersicht „Totally Wire““ zu finden.

„This Is Nowhere, This is Everywhere“ ist nun das Album-Debüt und hat zudem einen herrlich philosophischen Titel. Es ist ein Album geworden, welches eine ausgewogene Mixtur aus Soul, Jazz und Funk beinhaltet, wobei der Funk doch ein wenig die Oberhand gewinnt, aber das Gute ist, dass es kein wilder unkontrollierter Funkritt ist und die ganze Unternehmung dennoch genug Schwung hat.

„It Ain´t What You Know“ ist so ein Stück, wo die Blasinstrumente Rückenwind geben und der Rhythmus und Gesang eine Symbiose aus Funk und Sprechgesang eingehen. Bei „Come Out Swinging“ ist tatsächlich Swing vorhanden, „Bring The Light“ hat hingegen leichte Sommervibes. „O.n.l.y.l.o.v.e.“ ist eine smoothe Ballade, und „There´s Nothing above Music and Love“ hat poppigen Funk in sich.

Die besagte Single ist auch vorhanden, eröffnet die Reihe und passt wunderbar zu den restlichen Songs auf „This Is Nowhere, This is Everywhere“.



Erschienen bei: Agogo Records

https://earth-o-naut-agogo.bandcamp.com/album/this-is-nowhere-this-is-everywhere