Dove Ellis – Blizzard

Ein Blizzard ist ein Schneesturm, der meist in Nordamerika auftaucht. Das Debüt-Album von Dove Ellis trägt den Namen „Blizzard“. Man vermutet dass es dann musikalisch wild zugeht und man durchschnaufen muss, beim Hören.

Doch diese Platte zeigt ein anderes Gesicht. Es ist musikalisch vielleicht eine Winter-Platte, da die Musik getragen ist. Es hat immer eine gewisse Melancholie in sich aber ebenso viele Glanz. Denn die Arrangements sind ein wenig dem Indie-Rock zugewandt, mehr hingegen dem Folk, haben aber auch eine Fülle an Kammerpop in sich. Gerne ist der Sound verdunkelt. Zudem sorgt dieses Album für intime Wohnzimmer-Atmosphäre, die einen sofort berühren und zudem sind genug Harmonien und Melodien vorhanden.

Was aber die Musik auf „Blizzard“ besonders macht, ist die Stimme vom irischen Songwriter. Diese klingt voller Leidenschaft und erinnert an die Stimmfarbe von Rufus Wainwright. Die Stimme schafft es dass man alleine schon deswegen ergriffen ist.

Vielleicht ist das der Grund dass viele Label und auch Major um Dove Ellis gebuhlt hat, nachdem er seine ersten Songs auf seine Bandcamp-Seite online gestellt hat. Den Zuschlag hat dann das kleine Label Black Butter bekommen und präsentiert diese stilvolle Platte.



Erschienen bei: Black Butter



https://doveellis.com/