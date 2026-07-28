La Securité – Bingo!

Warum mein Interesse für das vorliegende Album namens „Bingo!“ von La Securité geweckt wurde, liegt in meiner Kindheit. Ich habe im Alter von vier Jahren vom Weihnachtsmann einen Teddy geschenkt bekommen. Noch am Heiligenabend habe ich ihn schlicht „Teddy“ getauft. Nicht gerade der große kreative Prozess der angestoßen wurde.

Anders ist es bei der Musik auf „Bingo!“ von der Band La Securité, deren Musik scheint vor Ideen über zu quellen und haben einen ähnliches Stofftier auf dem Cover. Und quirlig ist das was man hört auch noch, auch wenn die Mixtur nicht neu ist. Denn seit den siebziger Jahren gibt es immer wieder Acts die sich am Dancepunk Sound abarbeiten. Da das letzte wirklich große Revival dieses Genre schon gefühlt zwanzig Jahre her ist, darf es auch neue Protagonisten geben.

La Securité stammen aus Montreal und die fünf Damen bringen die Musik frisch herüber. Der Opener „Snack City“ ist ein hektischer Postpunk-Kandidat, der noch mit bunten Synthie-Klängen und lärmenden Gitarren angetrieben wird. Das Ergebnis klingt dann wie die jungen The B52s, mit ähnlichen Wahnsinn und ein wenig mehr Noise. Wobei La Securité sich auch herrlich zurücknehmen können und dann nähern sie sich aktuellen Band wie Wet Leg an.

Auch der Gesang von Sängerin Eliane Viens passt sich gut an, sie kann Radau genauso wie eine gewisse Sexyness. Gerne gibt es Groove in der Musik und in nächsten Moment überschlagen sich die Arrangements. Ebenso wandelbar sind die Texte der kanadischen Band die meist eher skurril und gerne auch absurd daher kommen. „Bingo!“ ist ein wildes Werk, welches aber meistens doch wieder auf den zappeligen Punkt kommt. Bingo!



Erschienen bei: Bella Union / Bertus

https://lasecurite.bandcamp.com/album/stay-safe