Tender Ender – Black Swan

Hinter Tender Ender verbirgt sich der Schweizer Musiker Thomas Schmidinger und dieses ist seine Solo-Unternehmungen. Zuvor war er Sänger und Gitarrist beim Rock-Trio Dead Bunny. Welches aber sich aufgelöst hat. Nun setzt er unter Tender Ender seine musikalischen Weg fort, nur ist dieser ein anderer.

Klassischer Rock hört man nicht auf dem Album „Black Swan“. Wobei natürlich auch typische Rock-Instrumente zu finden sind. Nur entsteht dadurch ganz andere Musik. Es ist ein ziemlich dunkler Sound welchen man hört, man kann auch rabenschwarz dazu sagen. Bei dem kaum Licht durchscheint und dazu sein Gesang der stark an Japan Frontmann David Sylvian erinnert, da ein ähnlicher Timbre vorhanden ist. Zudem ist fast die identische Theatralik aufgebaut wird.

Auch die Musik könnte er ein wenig von Japan abgeschaut haben. Es ist Art-Pop, bei dem das Piano auch gerne mal die Führung übernimmt. Aber auch Violine, Keyboards, Gitarren und Drum-Sounds sind eingebunden. Manchmal ist die Musik sehr gediegen und fast schon intim, wie „Escape Myself“. Aber als Gegenzug gibt es auch richtig kraftvolle Noise-Momente, wie „No way Out“. In diesen Momenten stehen dann Acts wie Black Rebel Motorcyle Club oder Madrugada Pate. Auffallend ist das alle Songs viel Platz bekommen dass sie am Ende allesamt episch wirken.

Erschienen bei: A Tree in a Field Records

https://tendetender.com