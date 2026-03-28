Vikingur Òlafsson – Opus 109

Ein musikalischer Dialog über Jahrhunderte hinweg: Víkingur Ólafsson stellt Beethovens Klaviersonate „Nr. 30 op. 109“ ins Zentrum seines jüngsten Albums!

Der bekannte isländische Klavierspieler hat schon viele Platten herausgebracht, aber nur selten hat er seiner Lieblingsmusiker Beethoven so in den Fokus rücken lassen. Und so hat er die „Piano Sonata No.30 in E Major op.109“ hier auf 19 Minuten neu interpretiert. Auffallend ist wie schnell er mit seinen Finger über die Tasten gleiten beeindruckt. Auch die Tatsache dass es dabei richtig leichtfüßig klingt, begeistert einen eindrücklich.

Wobei sich der bekannte isländische Musiker auch andere Stücke von namenhaften Komponisten widmet. Franz Schuberts nur zwei Jahre jüngere Klaviersonate e-Moll D 566 und von Johann Sebastian Bach gibt es sieben Teile der Partita e-Moll BWV 830 sowie die Sarabande aus der Französischen Suite E-Dur BWV 817. Es kommt selten vor dass sich Bach und Beethoven sich so annähern, aber es sind aber hoch geschätzte Komponisten von Vikingur Òlafsson.

Er sagt selbst über die Zusammenstellung: „Die Werke dieser Phase sind in ihrer Dimension zugleich intim und kosmisch, streng polyphon und flüchtig improvisatorisch“.



Erschienen bei: Deutsche Grammophon / Universal



https://www.vikingurolafsson.com/